El delantero cruzado que se llena de elogios en la previa del Clásico Universitario

Universidad Católica piensa en su rival de este domingo. De reojo, un delantero llama la atención de todos.

Por Jose Arias

Nicolás Girón es la esperanza de futuro cruzada.
Nicolás Girón es la esperanza de futuro cruzada.

Será el partido del fin de semana. Universidad Católica recibe a Universidad de Chile en el Claro Arena, para una nueva edición del Clásico Universitario. Además, ambos pelean por el Chile 2.

Un partido que, sin dudas, dará mucho de qué hablar, considerando el momento de ambas escuadras. La UC, además de su localía, tiene a favor un repunte espectacular en su juego, que ha llevado a la escuadra dirigida por Daniel Garnero a siete partidos seguidos sin conocer de derrotas.

Por su parte, la Universidad de Chile viene con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana. En el torneo internacional, el cuadro de Gustavo Álvarez ha conseguido hacerse un nombre y ha tenido chispazos de gran juego. ¿Quién se llevará el Clásico Universitario?

Otro Clásico: Universidad Católica celebra

En la previa del Clásico Universitario, la Católica celebra por un triunfo ante otro rival acérrimo. Se trata de lo que sucedió en la Proyección, donde los Cruzados obtuvieron un triunfo por 2-1 ante Colo Colo.

Uno de los goles fue convertido por Nicolás Girón. El ecuatoriano se ha transformado en figura del elenco juvenil cruzado, llegando a ser el goleador del equipo. Tanto así, que llamó la atención desde el extranjero. Según Cantera Cruzada, el Corinthians está tras sus pasos.

¿Merece un espacio en la adulta de Universidad Católica? Con el Clásico Universitario a la vuelta de la esquina, es poco probable que ante la U tenga espacio, pero nadie descarta su nombre a futuro.

Los Cruzados piensan en el archirrival

Los Cruzados piensan en el archirrival | Photosport

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La Católica recibirá a la Universidad de Chile este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas. Será el primer Clásico que recibirá el remodelado Claro Arena.

