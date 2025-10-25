El encuentro ante Universidad de Chile de este domingo en el Claro Arena será muy especial para el técnico argentino Daniel Garnero, pues será el primer Clásico Universitario que vivirá al mando de Universidad Católica.

Y llega a esta instancia en un momento más que positivo, pues está con una racha de siete juegos sin perder, con seis victorias consecutivas, a sabiendas que un triunfo ante los azules le permitirá seguir firme en busca del Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

Si bien durante su estancia en Católica, Garnero se acostumbró a poner un esquema y un equipo que sale “de memoria”, con miras al Clásico Universitario sorprendió a todos al probar un nuevo funcionamiento colectivo en busca de sumar los tres puntos.

El experimento de Garnero en Católica para el Clásico

Durante su paso por La Franja, el trasandino nos acostumbró a poner en cancha a cuatro hombres en defensa, con un tridente en el mediocampo, que tenía uno al medio y dos interiores, más otro trío en el ataque. Aunque también, hubo encuentros que puso dos líneas de cuatro y dos en punta.

Pero según reveló el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports, con miras al duelo con la U, Garnero decidió probar un esquema con tres centrales en la última línea; una línea de cuatro volantes, con un enganche y dos delanteros. Es decir, un “espejo” de lo que utiliza la U.

En este experimento, Católica se paró en cancha con Vicente Bernedo al arco; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González y Branco Ampuero en defensa; Eduard Bello, Gary Medel, Jhojan Valencia y Eugenio Mena en mediocampo; Alfred Canales de ’10’; Diego Corral y Fernando Zampedri arriba.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La edición 201 de este encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile se llevará a cabo este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena.