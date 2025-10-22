El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, ya delinea lo que será la formación de La Franja contras Universidad de Chile, en el Clásico Universitario 201 del fútbol nacional, duelo que se jugará este domingo en el marco de la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los azules entremedio deben afrontar la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús, pero la UC ya tiene claridades para un clásico que seguramente será trascendental para definir el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Entre las buenas noticias del cuadro precordillerano, Gary Medel y Diego Valencia vuelven a estar a disposición tras cumplir castigo por acumulación de tarjetas amarillas. Y asoman como titulares ante el archirrival.

Formación de la UC sin Montes

Por el contrario, Clementes Montes quedó descartado en Los Cruzados y cumplirá sanción por amarillas tras ser amonestado en el último duelo contra Everton de Viña del Mar.

La Católica ya tiene formación contra la U.

De esta forma, la probable formación de la UC contra la U será con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristián Cuevas en mediocampo; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri en el ataque.

Y no es un tema menor que la Católica llega al Clásico Universitario con una racha de seis victorias en línea: la UC viene de derrotar a Everton (0-3), Ñublense (1-0), Deportes Limache (0-1), Cobresal (2-1), Unión Española (2-0) y Colo Colo (1-4).

El Clásico Universitario entre la Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas en el Claro Arena, por la fecha 25 de la Liga de Primera.