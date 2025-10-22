Es tendencia:
Clásico Universitario

La Católica desafía a la U a un clásico final por el Chile 2: “Vamos a salir a pasarles por encima”

La Católica ya se mentaliza en el Clásico Universitario contra la U este domingo y Eduard Bello no duda: será una final de seis puntos por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

Por Diego Jeria

La UC espera una final por el Chile 2 en el Clásico Universitario contra la U.
Universidad Católica ya palpita el Clásico Universitario de este domingo contra Universidad de Chile, duelo clave por la fecha 25 de la Liga de Primera. A espera del duelo de la U contra Lanús por Copa Sudamericana, los cuadros estudiantiles afrontarán un duelo de seis puntos por el Chile 2 a Copa Libertadores.

Coquimbo Unido se escapó y es cosa de detalles que abroche el título. El Huemul de Plata ya no es tema para el resto de los equipos y en la UC se hacen la idea de ganarle la clasificación directa a Copa Libertadores a la U, O’Higgins y Audax Italiano.

En conversación con TNT Sports, el delantero venezolano de La Franja, Eduard Bello, manifestó que contra la U “es una final, totalmente. Tiene todos los condimentos, es un clásico y nuestro primer clásico en el Claro Arena. Nos jugamos contra un rival directo la posibilidad de ese Chile 2, así que de seguro va a ser un partido de mucha expectativa. La gente va a estar pendiente de ese partido“.

Tomarlo con la mayor tranquilidad. Por ahí estos partidos no necesitan tanta preparación, porque la motivación juega un papel importante. Sales a la cancha y das esa milla extra porque el ambiente está dado para que uno deje todo“, agregó.

Durísimo golpe para Daniel Garnero: el titular que será baja en U. Católica ante U. de Chile

La UC saldrá a pasar por arriba de la U

Bello complementa que “siempre son partidos especiales, es de esos rivales contra los que se forma un amiente muy favorable en nuestro estadio, el primero en nuestro nuevo estadio. Y de seguro no se va a necesitar de una arenga porque todos saldremos a dejarnos la vida“.

La U es uno de los rivales que juega muy bien, la está peleando en Copa Sudamericana, así que los respetamos, pero vamos a salir a ganarles y pasarles por encima“, sentenció Eduard Bello.

Recordar que Coquimbo es líder con 59 puntos, seguido por la Católica (45), O’Higgins (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 y un partido pendiente).

La UC y la U se enfrentan este domingo 26 de octubre, por la fecha 25 de la Liga de Primera, desde las 12:30 horas en el estadio Claro Arena. Arbitrará Juan Lara.

