Ante la intención por parte de Universidad de Chile, especialmente de su presidente Michael Clark, para buscar la suspensión de la edición 201 del Clásico Universitario, desde Católica dejaron muy clara cuál es su postura.

En San Carlos de Apoquindo no están dispuestos a postergar el encuentro a jugarse el domingo 26 de octubre, lo que se suma a la posición drástica de la cadena TNT Sports de que el encuentro debe disputarse en tiempo y forma.

Pero había un factor hasta ahora desconocido que puede echar por tierra cualquier acción desde la U para aplazar el duelo, y tiene relación con el escenario que albergará el Clásico Universitario, el recién estrenado Claro Arena.

La poderosa razón por la que Católica no quiere postergar Clásico Universitario

Si nos basamos en el argumento que dan tanto desde la señal de Machasa como la ANFP, no hay más fechas dentro del calendario del fútbol chileno para poder disputar este encuentro, en caso de postergarse. Aunque hay una excepción, el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Al respecto, el medio partidario Punto Cruzado explicó que en Católica no tienen espacio en su agenda para algún cambio, y la razón es muy clara: no hay fines de semana disponibles en Claro Arena, pues en los días venideros habrá partidos y conciertos.

De hecho, tras los duelos de la UC ante la U y O’Higgins, vendrán conciertos en el moderno recinto cruzado, los de Miranda! el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, más el de Los Fabulosos Cadillacs el sábado 15. Entonces, es imposible una modificación que “ayude” a la U.

Claro Arena, la razón por la que Católica no postergará el Clásico Universitario (Photosport)

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Antes de pensar en el duelo contra la U, Universidad Católica tendrá un duro desafío por la jornada 24 en Liga de Primera, cuando visite al Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar este domingo 19 de octubre desde las 15:00 horas.