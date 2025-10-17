ver también El plantel de U. Católica responde por el clásico universitario: “Queremos jugar”

El Clásico Universitario está cada vez más cerca pero todavía hay dudas sobre si llevará a cabo. La U de Chile busca la suspensión del encuentro con Universidad Católica, con la idea de llegar mejor a la llave de Copa Sudamericana.

El Romántico Viajero enfrenta el próximo jueves a Lanús por las semifinales del torneo continental y debe enfrentar a los Cruzados en medio, algo que no ha caído bien. Las quejas han sido públicas, pero en la ANFP han hecho oídos sordos. Y, al parecer, en la UC siguen sus pasos.

Los Cruzados se han mantenido al margen de la situación y han dejado en claro que quieren jugar. Ahora a las voces del plantel se sumaron las de Daniel Garnero, quien remarcó que el partido no tiene ningún problema de reglamento como para postergarlo.

DT de la Católica le baja el pulgar a postergar el Clásico Universitario ante la U

En Universidad Católica no se hacen problemas con el Clásico Universitario. Daniel Garnero habló en conferencia de prensa y se refirió al pedido de la U de suspender el encuentro.

Daniel Garnero dejó en claro que Católica quiere jugar sí o sí el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Sobre la lucha en la que está la UC con el Bulla por la clasificación directa a Copa Libertadores, el DT fue claro. “A mí me gusta mucho no depender de nadie. Para el Chile 2 no dependemos de nadie. Chile 1 es muy difícil, obviamente el objetivo que tenemos es ganar el próximo partido y después cruzar los dedos a ver qué pasa con los demás. Para Chile 2, ganando todos los partidos tenemos grandes posibilidades. Me gusta ser realista y apuntar a lo que puedo alcanzar“.

Publicidad

Publicidad

El entrenador hizo un llamado a los jugadores que están en capilla para el partido con Everton este fin de semana, donde una tarjeta los dejaría afuera ante la U. “Ojalá que no suceda nada que nos complique, pero no podemos desenfocarnos. Tenemos muchas amarillas y no somos un equipo violento. Hay jugadas intrascendentes en las que terminan amonestando a los jugadores“.

“Ojalá que no tengamos ningún problema, pero si sucede, buscaremos otra alternativa y afrontaremos el clásico con la misma intensidad para ganarlo también“, complementó.

ver también Charles Aránguiz fuera en la U: los jugadores en capilla en Católica para el Clásico Universitario

Tras ello, Daniel Garnero respondió a la situación de la U y sus ganas de suspender el Clásico Universitario, señalando que no hay nada que impida jugar. “No veo nada que esté fuera del reglamento. Las fechas de competencia son así. Cuando te toca torneo internacional, juegas cada tres días”.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea y para cerrar, el DT remarcó que “nos pasó a nosotros muchas veces, el calendario es así. Te tocan clásicos y partidos decisivos en medio de una instancia, y es parte del juego“.

Universidad Católica no piensa en una suspensión del Clásico Universitario y llama a la U a entender que está todo en regla. Los Cruzados evitan polémicas, pero enfatizan que las condiciones se cumplen.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica?

Antes del Clásico Universitario, en Universidad Católica deben superar un importante desafío en la Liga de Primera. Este domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas los Cruzados visitan a Everton buscando recuperar el Chile 2 en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

ver también El día que Daniel Garnero, nuevo DT de la UC, destruyó a la U de Chile: “Después lloran”

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Universitario?

Tras el duelo con Everton, Universidad Católica pondrá la mira en el Clásico Universitario ante la U. El encuentro entre Cruzados y Azules está programado para el próximo domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas en el Claro Arena.