¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite U. de Chile vs. U. Católica EN VIVO por el Clásico Universitario

Este fin de semana viviremos la versión 201 del Clásico Universitarios entre Azules y Cruzados.

Por Franccesca Arnechino

Azules y cruzados se enfrentan por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
Azules y cruzados se enfrentan por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Una nueva versión del Clásico Universitario entre U. Católica y U. de Chile viviremos este fin de semana, con el encuentro número 201 en la historia de la Primera División, con un significado especial, ya que será el primero en disputarse en el moderno estadio Claro Arena.

Duelo crucial para la definición del Chile 2, cupo que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y que hoy mismo disputan ambos clubes universitarios, junto a otros como O’Higgins y Audax Italiano.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Católica? Horario y canal

U. de Chile vs. U. Católica juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Claro Arena, en el Clásico Universitario por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La IA predice el resultado del Clásico Universitario entre la U. Católica y la U. de Chile

La IA predice el resultado del Clásico Universitario entre la U. Católica y la U. de Chile

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

