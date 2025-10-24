Es tendencia:
U. de Chile vs. U. Católica: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Universitario

Azules y Cruzados se enfrentarán por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

U. Católica está en contra de reprogramar el clásico universitario
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTU. Católica está en contra de reprogramar el clásico universitario

Este fin de semana viviremos una nueva versión del Clásico Universitario entre U. Católica y U. de Chile y será el encuentro número 201 en la historia de la Primera División, con un significado especial, ya que será el primero en disputarse en el moderno estadio Claro Arena.

Duelo crucial para la definición del Chile 2, cupo que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y que hoy mismo disputan ambos clubes universitarios, junto a otros como O’Higgins y Audax Italiano.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Católica? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Universidad Católica juegan este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Claro Arena, en el Clásico Universitario por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Cruzados, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

