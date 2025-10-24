Este viernes comienza la Fecha 25 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Palestino vs. Everton, con los Árabes en el sexto lugar de la tabla y los Ruleteros en el doceavo puesto del Campeonato Nacional.

Entre los duelos que destacan Colo Colo vs. Deportes Limache, donde los albos que buscarán sumar para escalar en la competencia. Por otra parte, podremos ver una nueva versión del clásico universitario entre Universidad de Chile vs. Católica. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 24 DE OCTUBRE

Palestino vs. Everton – 17:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium y HBO MAX .

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Deportes La Serena vs. Audax Italiano – 15:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO .

Huachipato vs. Deportes Iquique – 17:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

Universidad Católica vs. Universidad de Chile – 12:30 horas, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 27 DE OCTUBRE

Colo Colo vs. Deportes Limache – 18:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos – TNT Sports Premium y HBO MAX.

