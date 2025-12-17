Es tendencia:
El club que va detrás de la pista de Leonardo Valencia: “Le hará una oferta formal”

El goleador no seguirá en Audax Italiano la próxima temporada y este es el club que va con todo por su fichaje.

Por Andrea Petersen

Leonardo Valencia despertó el interés de este club.
Tras una excelente campaña en Audax Italiano, donde Leonardo Valencia se convirtió en uno de los goleadores del Campeonato Nacional, sorpresivamente se reveló que el jugador no seguirá con el equipo la próxima campaña y ya se revelan distintos interesados en su fichaje.

Los itálicos sellaron su clasificación a Copa Sudamericana, donde Tano Noticias reveló que el club optó por no renovar al jugador, añadiendo que “la determinación pasó directamente por la dirigencia Audina”.

Añadiendo que pese a su intención inicial de seguir, “en el cuadro Itálico resolvieron no activar una renovación, dejando el futuro del “10” completamente abierto de cara a la próxima campaña y fuera de La Florida”.

El club que va con todo por el fichaje de Leonardo Valencia

Tras esto, clubes como Universidad Católica y Palestino sonaron con fuerza para fichar al jugador, y ahora asomó un tercer nombre.

Según revela el periodista Renzo Luvecce, el jugador negociaría como jugador libre. “Ñublense le hará una oferta formal a petición de su nuevo técnico próximamente a oficializar, Juan José Ribera, lo quiere para su proyecto 2026”.

Los 3 laterales que están en el radar de Audax Italiano: “Ante la posible salida de…”

ver también

Los 3 laterales que están en el radar de Audax Italiano: “Ante la posible salida de…”

Añadiendo que “hay una posibilidad de éxito alta para concretarse, la decisión será del “10” quien la rompió en la presente temporada y que no renovaría con Audax Italiano”.

Asimismo, se refirió a los rumores de su posible regreso a Palestino, equipo donde jugó hace algunos años. “Descártenlo, no hubo contactos tampoco”.

El delantero de 34 años disputó 26 encuentros en la Liga de Primera, anotando en 15 oportunidades y dando 11 asistencias. Ubicándose en el segundo lugar de la tabla de goleadores del campeonato, siendo superado solamente por Fernando Zampedri, quien convirtió 16 goles.

