Universidad Católica rescató un punto en su visita ante Deportes La Serena en la primera fecha de la Liga de Primera. Los Cruzados comenzaron perdiendo por 2 a 0 con el doblete de Felipe Chamorro a favor de los ‘papayeros’. Sin embargo, con el gol de Fernando Zampedri, tras el rápido descuento de Justo Giani, la ‘UC’ no perdió.

Precisamente Giani fue la figura del cuadro visitante, siendo la calificación más alta según Sofascore. Y no solamente por el gol de la reacción, sino que también estuvo participativo en el ataque y fue el jugador que más disparos realizó en el partido.

ver también Daniel Garnero se va alegando contra el arbitraje tras empate de la Católica: “No estoy llorando, pero…”

De hecho, el argentino fue bien evaluado por el periodista Manuel De Tezanos, quien lo destacó en el programa Balong Radio. “Bien (Justo) Giani, que acá está saliendo en una foto. De lo mejor de Universidad Católica, dijo el periodista.

En redes sociales también fue felicitado. En los comentarios de la publicación de Instagram de Cruzados Oficial, los hinchas escribieron: “Muy bien Giani”, “Si Giani no gana el Balón de Oro, dejo de ver futbol”, “Solo llegó Giani!!! Cuándo los demás????”, señalaban.

A través de X, también postearon comentarios positivos por justo Giani. Y textos como “el único que quiere ganarlo es Giani, todos los demás jugando un cambio abajo”, “Giani debería dividirse en 11… es el único que ha mostrado ganas de jugar y ganar en los 3 partidos del año”.

Algunos de los posteos a favor de Justo Giani (Foto: Captura de pantalla de X)

Publicidad

Publicidad

Universidad Católica no arranca con el pie derecho

En los tres partidos que han disputado, Universidad Católica no ha dejado buenas sensaciones. Si bien le ganaron a Huachipato en la semifinal de la Supercopa, el resultado no fue consecuencia de un buen juego, sino que puntos altos.

En la final ante Coquimbo Unido no convirtieron y todo se resolvió en penales, lo que determinó como campeón al “Pirata”. Y ayer, ante el otro equipo de cuarta región en primera, tampoco pasó del empate y solo rescató un punto.

ver también Garnero busca el remezón a la UC por los groseros errores: “En los goles del rival estamos…”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Daniel Garnero está obligado a sumar de a tres, esto por lo que exige el hincha y la inversión en fichajes. Por lo pronto deberán jugar por primera vez este 2026 en el Claro Arena en lo que será la segunda fecha de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Ante Deportes Concepción será el partido que deberá enfrentar la UC el próximo domingo a las 20:30 horas. La semana siguiente los desafíos seguirán, con la visita frente a Cobresaly recibir al campeón vigente, Coquimbo Unido.