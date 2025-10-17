Falta más de una semana para el clásico universitario, pero la previa ya suma una polémica importante: las intenciones de U. de Chile de que el tradicional partido contra U. Católica, que se juega en medio de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana, sea reprogramado.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, se manifestó fuerte y claro en nombre de la institución. “Me sorprende la poca disposición, se han suspendido partidos por amistosos, porque no hay estadio o cosas increíbles. No hay voluntad“, declaró, apuntando a la ANFP.

Lo cierto es que los intentos azules no han tenido suerte hasta ahora y todo indica que el clásico universitario se jugará el domingo 26 de octubre. En las últimas horas, trascendió que TNT Sports no aceptaría la suspensión del encuentro y, ahora, desde la UC también se manifestaron.

Cristián Cuevas habló desde el plantel de los cruzados. “Yo tengo entendido que el partido está programado y está dentro de la regla para que se pueda jugar el domingo (26 de octubre), por algo lo programaron“, declaró en conferencia de prensa.

“No nos conviene que se suspenda el clásico universitario”

“Esperemos que se juegue. A nosotros no nos convendría tener otra semana sin jugar. Esperemos que se juegue, que es todo lo que nosotros queremos. Estamos preparados. Ganar de local un clásico siempre es importante, es lindo y para seguir sumando puntos y mantenernos arriba”, sumó.

En esa línea, destacó que se sienten muy confiados en la pelea con los azules por el Chile 2. “Esa diferencia de puntos tan chica que hay fue netamente porque en los últimos partidos los que estaban arriba de nosotros enredaron puntos y nosotros fuimos los únicos que mantuvimos una racha ganando hartos partidos seguidos. Por eso estamos donde estamos”, relató.

Igualmente, declaró que la recta final “será muy difícil”, pero que tienen ilusión. “Depende de nosotros. Confío en el grupo, que lo podemos lograr y así el próximo año volver a jugar una Copa Libertadores, que es todo lo que nosotros queremos y también la gente”, cerró.