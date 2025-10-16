U. de Chile dejó claros sus deseos de suspender el clásico universitario contra U. Católica, programado para el domingo 26 de octubre en el Claro Arena. El duelo se juega entremedio de la llave de semifinales de Copa Sudamericana contra Lanús, lo que complica a los azules.

Por lo menos así lo planteó Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien dejó expuesta a la ANFP. “Me sorprende la poca disposición, se han suspendido partidos por amistosos, porque no hay estadio o cosas increíbles. No hay voluntad“, declaró.

Desde la dirigencia del Romántico Viajero dejaron claro que seguirán insistiendo, aunque en las últimas horas trascendió que no han hecho la petición de la reprogramación del partido.

Por el lado de la Franja, no hay intención de ceder. “Este clásico universitario está fijado desde hace muchos meses y cumple todos los plazos reglamentarios. No hay otra fecha para jugarlo y no es un tema de mala voluntad“, declaró Juan Tagle, presidente de Cruzados, a Radio ADN.

El argumento de U. Católica contra la reprogramación del clásico universitario

El timonel de U. Católica argumentó que no sería bueno pedir la reprogramación de un partido tan importante justo después del reciente acuerdo con TNT Sports para impedir las suspensiones de partidos para la temporada 2026.

“Justamente, es lo que hablábamos en la negociación con TNT. No queremos seguir reprogramando partidos, menos aún los más relevantes, como los clásicos. Estar suspendiendo partidos es lo que TNT busca evitar. Sería una mala idea firmar el nuevo acuerdo y, de inmediato, suspender el partido más atractivo que ellos vienen promoviendo”, comentó.

