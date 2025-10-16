Universidad de Chile espera expectante una decisión de la ANFP por un cambio de programación del Clásico Universitario, que fue agendado entre los dos partidos de llave de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús.

Una situación que, se supone, fue conversada por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, en una reunión en que ambos asistieron en la Conmebol en Paraguay.

Pero con el correr de las horas se han conocido nuevos detalles de esta petición de los azules para el partido contra Universidad Católica, donde dejan en claro que la U no ha presentado ninguna opción de cambio.

“A la ANFP no ha llegado ninguna solicitud expresa por parte de Azul Azul para reprogramar el partido, la cual debe presentarse necesariamente mediante un escrito”, explicaron en radio ADN.

El Clásico Universitario fue programado para el 26 de octubre, justo entre los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasó con la conversación de Michael Clark y Pablo Milad?

Al parecer las aspiraciones de Universidad de Chile por querer mover el Clásico Universitario, para priorizar la semifinal de la Copa Sudamericana, quedará sólo en buenas intenciones, con la información del medio citado.

“La conversación que tuvieron Pablo Milad y Michael Clark en la sede de Conmebol, donde el presidente de los azules le habría pedido nuevamente al mandamás del ente rector suspender el encuentro, no tiene validez para cancelar el choque“, explican.

El otro punto importante tiene que ver con los últimos acuerdos con TNT Sports, con un acuerdo para evitar suspender o reprogramar partidos.

“Además, el nuevo fortalecimiento de relaciones entre TNT Sports y la ANFP, cuyo uno de los grandes objetivos es evitar cancelaciones de partidos, hará que el Clásico Universitario se juegue en el horario agendado“, finalizan.

