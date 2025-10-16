Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Aseguran que U de Chile no ha pedido cambios en el Clásico Universitario: “No tiene validez”

Aseguran que, pese a la supuesta conversación de Michael Clark y Pablo Milad, en la ANFP no hay ninguna solicitud.

Por Cristián Fajardo C.

Al parecer la U se quedará con las ganas en el Clásico Universitario.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAl parecer la U se quedará con las ganas en el Clásico Universitario.

Universidad de Chile espera expectante una decisión de la ANFP por un cambio de programación del Clásico Universitario, que fue agendado entre los dos partidos de llave de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús.

Una situación que, se supone, fue conversada por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, en una reunión en que ambos asistieron en la Conmebol en Paraguay.

Pero con el correr de las horas se han conocido nuevos detalles de esta petición de los azules para el partido contra Universidad Católica, donde dejan en claro que la U no ha presentado ninguna opción de cambio.

“A la ANFP no ha llegado ninguna solicitud expresa por parte de Azul Azul para reprogramar el partido, la cual debe presentarse necesariamente mediante un escrito”, explicaron en radio ADN.

El Clásico Universitario fue programado para el 26 de octubre, justo entre los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El Clásico Universitario fue programado para el 26 de octubre, justo entre los dos partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La nueva petición de Universidad de Chile a la ANFP: ¿Se juega el clásico con la UC?

ver también

La nueva petición de Universidad de Chile a la ANFP: ¿Se juega el clásico con la UC?

¿Qué pasó con la conversación de Michael Clark y Pablo Milad?

Al parecer las aspiraciones de Universidad de Chile por querer mover el Clásico Universitario, para priorizar la semifinal de la Copa Sudamericana, quedará sólo en buenas intenciones, con la información del medio citado.

Publicidad

“La conversación que tuvieron Pablo Milad y Michael Clark en la sede de Conmebol, donde el presidente de los azules le habría pedido nuevamente al mandamás del ente rector suspender el encuentro, no tiene validez para cancelar el choque“, explican.

El otro punto importante tiene que ver con los últimos acuerdos con TNT Sports, con un acuerdo para evitar suspender o reprogramar partidos.

“Además, el nuevo fortalecimiento de relaciones entre TNT Sports y la ANFP, cuyo uno de los grandes objetivos es evitar cancelaciones de partidos, hará que el Clásico Universitario se juegue en el horario agendado“, finalizan.

Publicidad
Destapan los nuevos detalles de Gustavo Álvarez en U de Chile: “Se siente traicionado”

ver también

Destapan los nuevos detalles de Gustavo Álvarez en U de Chile: “Se siente traicionado”

Lee también
El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario
Universidad Católica

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario

Los jugadores en capilla en la UC para el Clásico Universitario
Universidad Católica

Los jugadores en capilla en la UC para el Clásico Universitario

La U le vuelve a declarar la guerra a la ANFP: "No hay..."
U de Chile

La U le vuelve a declarar la guerra a la ANFP: "No hay..."

El paso clave que falta para que Huachipato reciba a la U en Collao
U de Chile

El paso clave que falta para que Huachipato reciba a la U en Collao

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo