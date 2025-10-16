Pese a que el propio Gustavo Álvarez salió a explicar el tema de su posible salida anticipada en Universidad de Chile, cada día se conocen nuevos detalles que alejan al técnico del cuadro bullanguero.

Ahora fue Patricio Yáñez quien en Deportes en Agricultura se tomó un tiempo para hablar de la situación que vive el técnico argentino de la U, donde asegura que quedó muy dolido con el directorio de Azul Azul.

“Se siente apuñalado por alguien de la U en sus declaraciones”, comenzó su explicación, tomando las frases de la entrevista del miércoles en el diario El Mercurio, donde incluso habló de bandos en la interna.

“Se metió en temas que nunca había hecho, quedó dolido por las contrataciones de mitad de año, esperaba más y no fue así. Siente que lo traicionan que lo quieren indisponer con la hinchada de la U, alguien de adentro del directorio, puede ser del lado de Clark”, detalló.

Según Patricio Yáñez el DT de la U quiere partir a final de temporada. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Gustavo Álvarez quiere emigrar y revisar su contrato”

El ex jugador Patricio Yáñez aseguró que hay informaciones dentro de Universidad de Chile que apuntan a la salida del entrenador del club, en algo que ha desvirtuado a los azules en la previa de partidos muy importantes.

“También se pensaba que la U tuviera un primer lugar en la tabla de posiciones, por eso está todo enredado y muy abierto, todo muy liquido, y yo no es lo que pienso, es por información, el hombre quiere emigrar y quiere revisar su contrato, pagar la cláusula y me parece correcto”, detalló.

“Los técnico son siempre el fusible, siempre se van, siempre los echan, siempre le pagan menos, y que ahora uno toma una decisión estoy con Álvarez en esta posición más allá que llame la atención”, finalizó.