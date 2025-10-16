La teleserie de Gustavo Álvarez y la posible salida de Universidad de Chile para partir a la selección de Perú se ha tomado los paneles deportivos, donde algunos se han encendido más de la cuenta.

Tal como pasó en ESPN Chile, donde se subieron la voz más de la cuenta en una discusión que pasó desde el protagonismo del entrenador argentino a sacarse los trapitos al sol y comentar qué haces en un estudio de televisión.

Los protagonistas fueron el ex jugador de la U, Diego Rivarola, además del periodista Sebastián Esnaola, quien apuntó al ídolo de de los azules por su desprecio al periodismo.

“No sé qué haces sentado aquí, tu desprecio por las comunicaciones y los medios es tan grande que no lo entiendo”, le lanzó en plena discusión, lo que terminó encendiendo los ánimos.

El tema de Gustavo Álvarez ha marcado la discusión de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Rivarola vs Esnaola calentaron los ánimos

Un acalorado momento se vivió en televisión la noche del miércoles en el panel de ESPN F90, donde el tema de Gustavo Álvarez pasó a otro plano, en un fuerte intercambio de palabras.

“La forma que lo dijo uno lo interpreta de la forma que quiere, para mi no fue trascedente. Se arma todo este lio porque la prensa lo levanta”, comenzó explicando Rivarola.

“No vi a ningún hincha al portón del CDA a preguntar por qué dijo eso. Es la prensa, el hincha está contento y le da lo mismo lo que diga, no está preocupado quiere que gane el equipo”, profundizó.

Fue el momento en Esnaola lo encaró: “No sé qué haces sentado aquí, tu desprecio por las comunicaciones y los medios es tan grande que no lo entiendo”.

Sebastián Esnaola le sacó en cara su desprecio por el periodismo a Rivarola. Foto: ESPN.

La dura discusión:

Diego Rivarola no se quedó en su postura, donde volvió a la carga contra el periodista por el tema de Gustavo Álvarez, en algo que ha marcado la semana: “Yo no voy a pensar igual que vos porque vengo del otro lado”.

Si bien el conductor Dante Poli llamaba a escucharse y conversar con calma, Esnaola se las cantó directo: “Tu desprecio al periodismo es gigantesco, no sé a qué te dedicas acá”.

Mira el tenso video: