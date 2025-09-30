No hay mucho dilema. Universidad de Chile tiene difícil campeonar en la Liga de Primera 2025, por lo que probablemente deba concentrarse en el Chile 2. Por otro lado, en Copa Sudamericana, el horizonte es amplio.

Pese a lo fácil que se puede llegar a esta conclusión, el último partido de la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025, ante Deportes La Serena, planteó dudas. Esto, a raíz del equipo alternativo que paró Gustavo Álvarez.

Surgieron, entonces, las dudas respecto a la decisión del estratega azul. Porque, si bien se venía de jugar un intenso partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana, no había duelos posteriores cercanos. Entonces, ¿por qué alinear una escuadra alternativa?

Rivarola explica el inconformismo azul

En ESPN F90 se analizó lo que pasa con la Universidad de Chile, tras el empate agónico ante Deportes La Serena del pasado domingo. Según varios panelistas, es inentendible que el hincha esté cansado con Álvarez, cuando el equipo ha mejorado visiblemente, con respecto a las campañas anteriores. Diego Rivarola quiso explicar un poco esto.

“Una cosa es analizar el momento del torneo nacional, donde vienen en decadencia, y otra es el partido internacional, donde lo hacen de grandísima forma“, empezó diciendo Gokú.

“Yo creo que el hincha de la U, sacando cómo termine todo, siente que su equipo volvió a competir, a ganar los Clásicos y tiene una identidad de juego. Después, hay aspectos a mejorar, sí. Pero creo que la hinchada se siente identificada con Álvarez, lo que hace mucho tiempo no pasaba”, agregó el ex jugador azul, ante lo cual algunos de sus compañeros en el panel aseguraron que era incomprensible que hubiese aficionados “indignados” con el DT del Romántico Viajero.

“Lo que pasa es que si juegas bien, también quieres ganar algo“, respondió el ex crack del Bulla, quien cree que a Álvarez le falta sellar su buen desempeño con algún trofeo.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.