La misteriosa frase con la que Gustavo Álvarez parece despedirse de la U de Chile: “Cuando termine…”

Fue sufrido. La Universidad de Chile consiguió un agónico empate ante Deportes La Serena, en la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025. El cuadro de Gustavo Álvarez enredó importantes puntos y resignó casi completamente su posibilidad de campeonar, dada la ventaja que ya tiene Coquimbo Unido.

La idea de Gustavo Álvarez fue clara: dejar descansar a los que fueron a Coquimbo para enfrentar a Alianza Lima por la Sudamericana, y poner un equipo B ante los papayeros.

¿Salió? No. Pero para Gustavo Álvarez era necesario, en vista del cansancio que venía arrastrando el equipo. No se trata de algo físico, según sus propias palabras, sino también de un estrés mental. El resultado de esta especulación fue un empate ante un equipo que pelea en la parte baja del torneo nacional.

¿Asoma su salida? Gustavo Álvarez deja frase que hace dudar

Tras el duelo ante Deportes La Serena, Gustavo Álvarez habló en extenso con la prensa reunida en el lugar. Varios puntos fueron tocados con referencia al duelo, pero llamó la atención una frase que soltó mientras defendía a Leandro Fernández.

“Le ha dado tanto a este club que, yo espero que, de aquí a fin de año, cuando termine mi ciclo, Leandro recupere su eficacia“, argumentó el DT del Romántico Viajero, lo que no llamó la atención inmediata de la prensa.

Esta sensación de adiós viene reforzada por las palabras de Cristian Caamaño, quien contó que el representante de Gustavo Álvarez tiene dos ofertas concretas por el DT de la U. “Ahora comienza una etapa de negociación para sostenerlo“, aseguró.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.