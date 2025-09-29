Universidad de Chile logró la esperada clasificación a semifinales de Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima en el partido de ida por 2 a 0 y ahora los azules ya tienen los ojos puestos en su próximo rival: Lanús de Argentina.

El cuadro universitario pasa por una excelente etapa en donde está muy cerca del último duelo y repetir la histórica hazaña que lograron el 2011. En ese contexto, un histórico de los azules alzó la voz ante el esperado duelo por el paso a la final.

Histórico de los azules pide no hacer comparaciones entre planteles

El símbolo de los azules, Horacio Rivas, que fue capitán del equipo que llevó de regreso a la U de Chile a la Primera División del fútbol nacional tras pasar una temporada compitiendo en el ascenso.

En ese sentido, en conversación con La Tercera, Rivas pidió no comparar la plantilla actual con la del 2011 que alzó la preciada copa, considerando que Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, fueron parte del equipo ganador del certamen.

U de Chile venció en la final del 2011 a Universidad de Quito/PHOTOSPORT

ver también Filtran la verdadera razón detrás del “lloriqueo” de Gorosito ante la U de Chile: “Va en el informe, cuidado…”

“Es engorroso empezar con esa comparación, pues eso conduce a errores. Hoy hay que sentirse reflejado en el trabajo que se está haciendo y disfrutar el ambiente positivo para sacar resultados”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Lanús?

La Conmebol oficializó el fixture de la esperada semifinal entre el cuadro nacional y el argentino quienes están a un paso de la gran definición.

El partido de ida fue programado para el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el jueves 30 de octubre a las 19:00 en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez en Buenos Aires.