Juan Cristóbal Guarello escogió una frase para graficar el sentir interno en la U de Chile por la última decisión técnica que tomó Gustavo Álvarez en la Liga de Primera. “Está movidita la cosa”, expuso el periodista en su programa La Hora de King Kong para desmenuzar la oncena del argentino.

El Romántico Viajero igualó 1-1 en su visita al estadio La Portada frente a Deportes La Serena. Álvarez dispuso de una oncena casi completamente alternativa en el duelo ante los granates, con la excepción de Maximiliano Guerrero.

Pero hasta al arquero cambió. Y en ese panorama, Guarello contó este quiebre interno por el plan de Álvarez. “Clasificó a la semifinal de la Sudamericana el jueves. Ganó a Alianza sin brillar, partido más complicado, pero pasó y es lo que importa. Jugó con La Serena, pelea el Chile 2,3 y 4. Todavía tenía una remota chance de ser campeón”, introdujo el periodista para contextualizar.

Gustavo Álvarez recibió varios dardos por la oncena que puso ante La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Y Gustavo Álvarez salió con 10 suplentes. En la U están enojados con él. No lo entienden. No tienen partidos. Le queda uno pendiente a la U. El tema de fondo es por qué guardó 10 jugadores el entrenador. Eso no lo entiende nadie”, expuso Guarello.

Tiene razón: la llave frente a Lanús de Argentina por las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará el 23 y el 30 de octubre. “Los dirigentes ni absolutamente nadie lo entiende. La U se complicó mucho, hizo un partido bajísimo. Cambió el equipo cuando vio que no funcionaba”, dijo el experimentado comunicador.

Guarello analiza a la U de Chile vs La Serena y acusa dirigencial con Álvarez

Juan Cristóbal Guarello piensa que el DT de la U de Chile se equivocó. Y dio datos de que en la plana mayor de Azul Azul tienen esa misma idea. “¿Por qué arriesgó el resultado jugando con tantos suplentes? Le había pasado con Limache y le fue mal”, manifestó el comunicador, siempre en La Hora de King Kong. Tiene razón: el Tomate Mecánico le ganó 2-0 al equipo B del Bulla.

“La gente de Universidad de Chile no lo entiende. Ni los dirigentes ni los hinchas”, contó Guarello. Eso sí, el DT tuvo varios argumentos para tomar la determinación que eligió. De hecho, los explicó en la entrevista que le concedió a TNT Sports apenas terminado el duelo frente a los Papayeros.

Leandro Fernández tuvo otro pésimo partido en la U. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Frente a ese tema, planteó que “a medida que vamos avanzando en las llaves de la Copa Sudamericana, yo observo un desgaste físico y emocional también. Con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar mucha ventaja física y arriesgar lesiones“. Habrá que ver si en la cúpula de la U consideran aceptable esa explicación…