Universidad de Chile empató amargamente con Deportes La Serena, por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera, y Gustavo Álvarez se ganó críticas por su cuestionada determinación para el duelo.

Con cuatro bajas obligadas, el DT azul confirmó una formación alternativa para dar rotación y dosificar las cargas tras la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana. El empate deja a la U muy lejos del puntero Coquimbo en el torneo nacional.

“Nosotros primero, en cada oportunidad de éstas tenemos para demostrar la calidad del plantel, y que todos estén preparados para jugar”, explicó el DT en TNT Sports.

Álvarez agregó que “a medida que vamos avanzando en las llaves de la Copa Sudamericana, yo observo un desgaste físico y emocional también, con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar mucha ventaja física y arriesgar lesiones”.

Dosificación planificada, pero el plantel no demostró la calidad

“Entonces los minutos que tuvo cada jugador en la cancha estuvo planificado para evitar lesiones y al mismo tiempo para dar oportunidades”, sentenció Gustavo Álvarez.

La U debió conformarse con un empate ante La Serena con equipo alternativo: Álvarez explica ante la lluvia de críticas.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la U alineó de inicio con Cristopher Toselli al arco; David Retamal, Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Antonio Díaz en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández en ataque.

Los azules tenían las bajas de Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda por lesión, más los suspendidos Charles Aránguiz y Franco Calderón.

Sólo en el segundo tiempo ingresaron Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio, Fabián Hormazábal (se fue expulsado), Matías Zaldivia e Israel Poblete.

Publicidad