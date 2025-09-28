En medio de la algarabía que provocó la clasificación de Universidad de Chile a la semifinal de Copa Sudamericana, una compleja situación se vivió en el primer tiempo del duelo con Alianza Lima, luego que el volante Matías Sepúlveda debiera salir de la cancha por una lesión.

Minutos después de entregarle una asistencia para que Lucas Assadi abriera el marcador, el “Tucu” sintió una fuerte molestia muscular en su pierna izquierda que le obligó a salir de la cancha, para provocar el ingreso del argentino Felipe Salomoni.

Pues bien, tras realizarle los exámenes médicos de rigor en la ciudad de La Serena, por medio de un comunicado oficial, la U confirmó la magnitud de la lesión de Sepúlveda que pone en duda su presencia para la serie ante Lanús por Copa Sudamericana.

ver también Matías Sepúlveda preocupa a toda la Universidad de Chile: nueva lesión activa alarma

La U confirma cuál fue la lesión de Sepúlveda

Fueron dos los futbolistas sobre los cuales se informó la evolución de sus lesiones, donde el primero era el capitán Marcelo Díaz, de quien el club indicó que está “en rehabilitación” por un “desgarro muscular isquiotibial”.

A la hora de dar a conocer qué lesión es la que tiene Matías Sepúlveda, la U dio a conocer que arrastra “un desgarro muscular en el isquiotibial” de la pierna izquierda, y que al igual que “Carepato” está en proceso de rehabilitación.

Siempre de acuerdo a la información del cuadro azul, se espera que ambos futbolistas deban estar de entre 14 y 21 días sin poder jugar, por lo que llegarían con lo justo para el duelo de ida ante Lanús en el Estadio Nacional, o en el mejor de los casos, la revancha en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juegan los azules en Copa Sudamericana?

Por la semifinal del torneo continental, Universidad de Chile se medirá con Lanúsde Argentina. El duelo de ida se jugará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. La revancha será una semana después, el jueves 30, a la misma hora en el Sur de la Provincia de Buenos Aires.