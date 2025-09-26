Universidad de Chile tuvo una complicación en medio de los festejos por la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde venció por 2-1 a Alianza Lima.

Todo, por un jugador que se retiró lesionado del estadio Francisco Sánchez Rumoroso y que enciende alarma para lo que viene en los próximos partidos de los azules.

Se trata de Matías Sepúlveda quien tuvo que ser reemplazado al minuto 32 del primer tiempo, luego de sufrir una molesta muscular, cuando lanzó un tiro largo buscando a Lucas Assadi.

Fue tras el partido que el propio técnico Gustavo Álvarez comentó a la pasada la lesión del jugador azul, donde confirmó que esta jornada le deben hacer exámenes.

Matías Sepúlveda tuvo que ser reemplazado por Felipe Salomoni. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasó con Matías Sepúlveda en la U?

Universidad de Chile puede sumar su segunda baja para el partido del domingo ante Deportes La Serena, en uno de los compromisos atrasados que tiene el cuadro azul en la Liga de Primera 2025.

Matías Sepúlveda se retiró del estadio Francisco Sánchez Rumoroso luego de sufrir complicaciones físicas, por lo que en su reemplazo ingresó Felipe Salomoni ante Alianza Lima.

Fue cuando la delegación de la U se dirigía al bus para ir al hotel de concentración, que Gustavo Álvarez fue consultado por la situación del volante, donde respondió con mucha inquietud.

“Se tiene que hacer estudios para ver la gravedad”, fue la respuesta y que, por ahora, deja fuera del compromiso ante La Serena al jugador que es titular indiscutido en la U, donde ya tienen marginado por suspensión a Franco Calderón.

