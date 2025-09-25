Llegó el día: Universidad de Chile se juega el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, como local contra Alianza Lima, con el antecedente del empate sin goles (0-0) conseguido en Perú.

El duelo se disputará a puertas cerradas debido al castigo impuesto por la Conmebol a la U tras los incidentes ocurridos contra Independiente en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina.

La U se juega el paso a semifinales de Copa Sudamericana en la revancha contra Alianza Lima.

El ganador de la llave entre el Chuncho y Alianza se unirá a Lanús, Independiente del Valle y Atlético Mineiro como semifinalistas de la presente edición de la Copa Sudamericana.

