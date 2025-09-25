Es tendencia:
Copa Sudamericana

Minuto a minuto: U de Chile recibe a Alianza Lima por el boleto a semifinales de Copa Sudamericana

Con el empate sin goles en Perú, la U recibe a Alianza Lima en Coquimbo, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules quieren seguir el camino del 2011.

Por Diego Jeria

La U busca un triunfo ante Alianza para meterse en semifinales de la Sudamericana.
© JOEL ALONZO/PHOTOSPORTLa U busca un triunfo ante Alianza para meterse en semifinales de la Sudamericana.

Llegó el día: Universidad de Chile se juega el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, como local contra Alianza Lima, con el antecedente del empate sin goles (0-0) conseguido en Perú.

El duelo se disputará a puertas cerradas debido al castigo impuesto por la Conmebol a la U tras los incidentes ocurridos contra Independiente en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina.

La U se juega el paso a semifinales de Copa Sudamericana en la revancha contra Alianza Lima.

El ganador de la llave entre el Chuncho y Alianza se unirá a Lanús, Independiente del Valle y Atlético Mineiro como semifinalistas de la presente edición de la Copa Sudamericana.

Minuto a minuto de U. de Chile versus Alianza Lima:

¡Equipos a la cancha"

Los jugadores de Universidad de Chile y Alianza Lima ya están sobre el césped del estadio Francisco Sánchez de Coquimbo. El duelo comienza en minutos.

Canta Alianza

Con el estadio sin hinchas y poco ambiente, los dirigentes de Alianza Lima se hacen sentir cantando como hinchas. Curioso momento en la revancha de la U y los peruanos en Coquimbo.

La U va de azul tradicional

Tras jugar de rojo en la ida de Lima, la U recibe a Alianza de azul titular. Así esperó el camarín del Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo al Chuncho.

Árbitros colombianos

El cuerpo arbitral del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima:

Árbitro: Betancur, Carlos (Colombia).
1° asistente: Ortiz, Richard (Colombia).
2° asistente: Roldan, Miguel (Colombia).
4to árbitro: Ulloa, Diego (Colombia).
VAR: Castro, Heider (Colombia).
AVAR 1: Acuña, Yadir (Colombia).

El mensaje de la U

La U se declara contra el racismo y nos sumamos: en la previa del duelo contra Alianza, la U recuerda que el cuadro peruano es un rival y no un enemigo. Y nosotros saludamos a todos los hermanos peruanos de nuestro vecino país del norte con un abrazo fraterno.

Formación confirmada de Alianza

¿Dónde ver el partido?

El partido será transmitido en Chile sólo a través del canal DSports, señal exclusiva del cableoperador DirecTV. En streaming, estará disponible por DGO, plataforma digital de la misma compañía mencionada, que ofrece el servicio de cable de manera online.

Formación confirmada de la U

Puertas cerradas

Cabe recordar que el duelo se juega sin público por el castigo de siete partidos como local impuesto por la Conmebol a la U tras los incidentes protagonizados por barristas azules en la revancha contra Independiente en Avellaneda.

Llegó la U

El plantel de Universidad de Chile ya está en el estadio Francisco Sánchez de Coquimbo.

Los datos del partido

Universidad de Chile y Alianza Lima se ven las caras este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El partido es válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 (fue 0-0 en la ida) y arbitra el colombiano Carlos Betancur.

La U y Charles palpitan la revancha

Los citados de la U

Revisa la convocatoria completa con las alternativas de Gustavo Álvarez para la revancha de Universidad de Chile contra Alianza Lima:

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
3.-Ignacio Tapia
5.-Nicolás Ramírez
6.-Nicolás Fernández
7.-Maximiliano Guerrero
8.-Israel Poblete
9.-Leandro Fernández
10.-Lucas Assadi
11.-Nicolás Guerra
12.-Pedro Garrido
13.-David Retamal
14.-Sebastián Rodríguez
15.-Felipe Salomoni
16.-Matías Sepúlveda
17.-Fabián Hormazábal
18.-Lucas Di Yorio
19.- Javier Altamirano
20.-Charles Aránguiz
21.-Marcelo Díaz
22.-Matías Zaldivia
23.-Ignacio Vásquez
24.-Antonio Díaz
25.-Gabriel Castellón
27.-Rodrigo Contreras

Probable formación de Alianza Lima

El once probable de Alianza: Guillermo Viscarra al arco; Guillermo Enríque, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña en la zona de volantes; Eryc Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos.

Probable formación de la U

De no mediar contratiempos, la U alineará con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana. Acompáñanos en la espera del trascendental partido y durante el encuentro con el minuto a minuto.

