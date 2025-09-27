La U de Chile logró clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana y sueña en grande con la segunda estrella internacional. El Romántico Viajero se instaló en la ronda de los cuatros mejores luego de vencer por 2 a 1 a Alianza Lima y ahora va por el último paso rumbo a la definición.

Al frente, el elenco estudiantil tendrá nada menos que a Lanús, que viene de eliminar a Fluminense. Si bien ya había fechas tentativas para los duelos, no fue hasta este sábado que la Conmebol confirmó la programación de los cruces.

Además del encuentro entre el Bulla y el Granate, la entidad también reveló el fixture de la llave en la que se definirá al rival del ganador de este cruce. Atlético Mineiro e Independiente del Valle son los clubes que se disputarán el otro cupo para pelear por el título.

El fixture de las semifinales de Copa Sudamericana con el choque de la U y Lanús

Luego de asegurar sus pasajes a las semifinales, la U estaba a la espera de conocer la programación oficial de sus partidos ante Lanús. Fue en las últimas horas que la Conmebol dio a conocer el fixture de la ronda de los cuatro mejores, con importantes novedades.

La U choca contra Lanús buscando un lugar en la final de Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Y es que pese a que desde el gobierno habían avisado que era difícil que estuviera disponible, se confirmó que el Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas cuando los pupilos de Gustavo Álvarez reciban al Granate en la ida, sin público en las tribunas por el castigo tras los incidentes ante Independiente.

En la misma semana, pero el día martes 21 a partir de las 19:30 horas, Independiente del Valle será local ante Atlético Mineiro. Los posibles rivales del Romántico Viajero chocarán en un compromiso que puede dejar todo definido o aún más ajustado.

Ya para la vuelta, el Galo será el anfitrión recibiendo al elenco del chileno Matías Fernández. Esto quedó programado para el martes 28 de octubre desde las 21:30 horas.

En el caso del Bulla, la definición con el Granate quedó agendada para el día jueves 30 del mismo mes a partir de las 19:00 horas. En Argentina, el elenco estudiantil tendrá que ir a buscar la clasificación que le permita seguir soñando con la segunda.

De esta forma, la U está lista para lo que serán las semifinales de la Copa Sudamericana. Ante Lanús, el Romántico Viajero deberá superar su última barrera para alcanzar la final del torneo y quedar a un paso de una nueva gloria internacional.

¿Cuál es la programación de las semifinales de Copa Sudamericana?

Ida:

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: martes 21 de octubre, 19:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

martes 21 de octubre, 19:30 horas. Estadio Banco Guayaquil. U. de Chile vs Lanús: jueves 23 de octubre, 19:00 horas. Estadio Nacional.

Vuelta:

Atlético Mineiro v s Independiente del Valle: martes 28 de octubre, 21:30 horas. Arena MRV.

s Independiente del Valle: martes 28 de octubre, 21:30 horas. Arena MRV. Lanús vs U. de Chile: jueves 30 de octubre, 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

La U sale a enfrentar a Lanús buscando un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana 2025. La definición del torneo se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre con horario por definir en Asunción, Paraguay.