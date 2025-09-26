Para un mes más esta programada la semifinal entre U de Chile y Lanús, donde en Argentina ya calientan el partido de Copa Sudamericana. Y ahí, el recuerdo de Independiente cobró más vida que nunca en Buenos Aires.

Con una nueva hermandad entre granates y el Rojo, los hinchas locales lanzaron furioso aviso para los chilenos con miras al partido de vuelta en Argentina, teniendo en cuenta la clasificación por secretaría de la U contra Independiente.

Y si el partido pasado contra Alianza Lima ya tuvo un tinte “picante”, en redes sociales de Lanús los hinchas no quieren ver a sus similares azules, incluso apelando a la historia por las Malvinas.

Ojo, U de Chile: el aviso en Lanús que no queremos ver

“Chilenos traidores”, fue parte del mensaje en que popular cuenta de hinchas de Lanús le dedicó post a lo que se viene en Copa Sudamericana el próximo mes, cuando jueguen las semifinales ante U de Chile.

Tweet placeholder

Por su parte, la cuenta oficial del club no se quedó atrás y también pegó su palo por el castigo a los azules tras la barbarie en Avellaneda, donde no podrán tener público argentino en la ida que se jugará en Chile.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ambos equipos ya cuentan con un antecedente en Copa Sudamericana, cuando los del sur de Buenos Aires golearon 4-0 en la ida a la U, perdieron 1-0 en la vuelta del torneo donde se coronaron campeones en 2013.

Eso sí, esta vez los hombres de Gustavo Álvarez llegan con confianza tras haber tumbado a dos tradicionales equipos del continente, donde aún no se bajan de la pelea del título en el plano local tampoco.

Publicidad