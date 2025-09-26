Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“No te lo contarán en Argentina…”: alertan a U de Chile por Lanus tras apedreo a bus visita en Buenos Aires

Lamentable hecho ocurrido en Copa Libertadores, donde los trasandinos arremetieron contra el equipo forastero.

Por Nelson Martinez

Alerta por recibiemiento argentino.
© José Fernández / Photosport.Alerta por recibiemiento argentino.

U de Chile dio un paso importantísimo ante Alianza Lima en su sueño por alzar la Copa Sudamericana y tras el 2-1 en Coquimbo se clasificó a las semifinales del torneo internacional.

Ahora asoma Lanús, el potente equipo argentino que dio el batacazo eliminando a Fluminense, en Brasil. Pero el duelo ya se calienta desde Argentina, donde hay sangre en el ojo con los azules tras la polémica con Independiente.

Y desde las hinchadas y hasta la prensa palpitan el desafío, donde los trasandinos han estado en la polémica acusando hechos de violencia, como en Brasil con Lanús (policía local a hinchas argentinos). Pero al otro lado de la cordillera también protagonizaron lamentables hechos este jueves.

Ojo, U de Chile: así recibieron los argentinos a la visita

En la previa del duelo de Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, el cuadro visitante reveló repudiables imágenes sobre cómo quedó su bus tras ser apedreado por barristas locales.

Tweet placeholder

“Esto no te lo va a contar (buena parte) de la prensa argentina…”, criticó el periodista chileno José Fernández, radicado en Brasil, tras mostrar más imágenes del ataque a Flamengo.

Publicidad

Eso sí, en la cancha fue el equipo de Erick Pulgar el que salió victorioso, clasificándose a semifinales del torneo, donde lo espera otro viaje a Buenos Aires. Esta vez, su rival será Racing de Avellaneda.

Tweet placeholder

Por otra parte, en Lanús ya calientan el partido con U de Chile por semis de Copa Sudamericana, aún con el recuerdo de la goleada 4-0 en el torneo del 2013, que al final terminó con título para los argentinos.

Publicidad
Lee también
El ordinario gesto de un jugador de Flamengo en la Libertadores
Copa Libertadores

El ordinario gesto de un jugador de Flamengo en la Libertadores

El polémico ex Antofagasta que avanzó a semifinales de Libertadores
Copa Libertadores

El polémico ex Antofagasta que avanzó a semifinales de Libertadores

¿Dónde y a qué hora ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Dónde y a qué hora ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores?

Radios peruanas devastadas tras triunfo de U de Chile: "Ta mare"
U de Chile

Radios peruanas devastadas tras triunfo de U de Chile: "Ta mare"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo