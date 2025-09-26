U de Chile dio un paso importantísimo ante Alianza Lima en su sueño por alzar la Copa Sudamericana y tras el 2-1 en Coquimbo se clasificó a las semifinales del torneo internacional.

Ahora asoma Lanús, el potente equipo argentino que dio el batacazo eliminando a Fluminense, en Brasil. Pero el duelo ya se calienta desde Argentina, donde hay sangre en el ojo con los azules tras la polémica con Independiente.

Y desde las hinchadas y hasta la prensa palpitan el desafío, donde los trasandinos han estado en la polémica acusando hechos de violencia, como en Brasil con Lanús (policía local a hinchas argentinos). Pero al otro lado de la cordillera también protagonizaron lamentables hechos este jueves.

Ojo, U de Chile: así recibieron los argentinos a la visita

En la previa del duelo de Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, el cuadro visitante reveló repudiables imágenes sobre cómo quedó su bus tras ser apedreado por barristas locales.

Tweet placeholder

“Esto no te lo va a contar (buena parte) de la prensa argentina…”, criticó el periodista chileno José Fernández, radicado en Brasil, tras mostrar más imágenes del ataque a Flamengo.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, en la cancha fue el equipo de Erick Pulgar el que salió victorioso, clasificándose a semifinales del torneo, donde lo espera otro viaje a Buenos Aires. Esta vez, su rival será Racing de Avellaneda.

Tweet placeholder

Por otra parte, en Lanús ya calientan el partido con U de Chile por semis de Copa Sudamericana, aún con el recuerdo de la goleada 4-0 en el torneo del 2013, que al final terminó con título para los argentinos.

Publicidad