La respuesta de Michael Clark a la acusación de Néstor Gorosito contra U. de Chile

U. de Chile venció a Alianza Lima y se quedó con la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en la ida, Lucas Assadi y Javier Altamirano le dieron el triunfo y la clasificación al equipo universitario, que sigue soñando con su segunda copa internacional.

Los peruanos, por su lado, se quedaron con las ganas de continuar una gran campaña bajo el mando de Néstor Gorosito. La desilusión marcó el final del partido para los limeños, quienes habían iniciado su camino internacional en la fase previa de la Copa Libertadores en febrero.

El enojo también se hizo presente. Tras el partido, Gorosito hizo una fuerte acusación contra U. de Chile. “Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco. Fue un señor de barba que cargó, nos dijo, ‘váyanse para casita’. Un desubicado“, declaró.

“Nosotros no decimos que ellos estaban mostrando el culo en Argentina. No sé quién es, pero si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Es innecesario. Entre los jugadores y cuerpo técnico no hubo problemas”, agregó el DT de Alianza Lima.

Michael Clark le responde a Néstor Gorosito

Los medios de comunicación le consultaron a Michael Clark sobre la acusación del entrenador de Alianza Lima. “Yo no fui. Venía bajando por el túnel, vi que había empujones entre gente, pasé por el lado y no dije nada“, respondió el presidente de Azul Azul.

Ahora, U. de Chile enfrentará a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida se jugará sin público en el Estadio Nacional y la revancha en el Estadio Ciudad de Lanús (La Fortaleza) en una programación que todavía no ha sido confirmada por Conmebol.