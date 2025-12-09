Cristóbal Campos mandó otro duro mensaje a la dirigencia de U. de Chile. El golero sigue molesto con la actitud que Michael Clark, el cuestionado presidente de Azul Azul, tuvo con él en su salida del club.

Hace solo unas semanas, Campos había llamado a Clark “el payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada, sin saber nada y excusándose hasta el día de hoy sin dar la cara”.

Consultado por sus dichos, el portero dijo este lunes en la Gala Crack que “algo que hubiera querido en su momento es que Michael Clark hubiera dado la cara y por lo menos la mano por todo el tiempo que estuve en la U. No haber cerrado mi paso por la puerta de atrás, por donde salí”.

“Hoy en día no tengo rencor, sino que son las maneras en que trabaja la institución, que al final le hacen mal también al grupo humano que tienen dentro”, marcó también Cristóbal Campos.

Cristóbal Campos no perdona la actitud de Michael Clark | Photosport

Cristóbal Campos: “No he recibido ayuda de U. de Chile”

Siguiendo por esa línea, Cristóbal Campos contó que “Yo no he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile, en eso quiero ser claro. Yo no tengo contacto con ninguna persona de adentro, solamente con los jugadores, como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Nicolás Guerra”.

Sobre su presente, hoy entrenando en Provincial Talagante, el portero relató que “Estamos con un lindo proyecto para que los muchachos de la provincia puedan crecer y llegar al profesionalismo. Apuntamos a subir de división y, en lo personal, a volver a jugar en el campeonato, que viene siendo en abril”.