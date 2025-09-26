U. de Chile venció a Alianza Lima y está en semifinales de Copa Sudamericana, manteniéndose en la lucha por su segunda copa internacional. Tras el empate sin goles en la ida, Lucas Assadi y Javier Altamirano guiaron al Romántico Viajero al triunfo y clasificación en el Sánchez Rumoroso.

Ahora, el conjunto universitario enfrentará a Lanús, también campeón de la Sudamericana (pero en 2013), en búsqueda de llegar a la gran final.

La clasificación no solo se celebró en la cancha. Por avanzar a semifinales, U. de Chile se quedó con una importante cantidad de dinero y un alivio ante las sanciones de Conmebol, que multó a los azules con 270 mil dólares por los incidentes en Avellaneda en la llave anterior.

¿Cuánta plata reciben los azules por estar entre los cuatro mejores? Por su clasificación a semifinales, a la U le llegan 800 mil dólares (casi 800 millones de pesos chilenos) por parte de la Conmebol. Este dinero se suma al pozo de 1,8 millones que acumulaba en equipo laico por su participación internacional.

U. de Chile clasificó y la billetera también celebra | Photosport

Un alivio económico para U. de Chile

Los incidentes de la vuelta contra Independiente no son los únicos que afectan a U. de Chile. Sumándose a los 270 mil dólares de multa por los desórdenes en Avellaneda, que además les costaron 14 partidos de castigo, los azules recibieron sanciones por el duelo de ida contra los argentinos.

Conmebol multó a la U con 25 mil dólares por la ida contra Independiente en el Estadio Nacional, citando faltas al Manual de Clubes, al Reglamento de Seguridad y al Código Disciplinario por parte del club chileno.