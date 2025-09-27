Colo Colo ganó, goleó y gustó. Claro que lo hizo ante el actual colista de la Liga de Primera, Deportes Iquique. Sin embargo, la amplitud del marcador hace que la proeza adquiera cierta relevancia.

Junto con eso, hay otra novedad que trajo el duelo entre albos e iquiqueños. Es que Fernando Ortiz decidió poner a Arturo Vidal de volante de corte. Esto es muy contrario a lo mostrado en la época de Jorge Almirón, donde, a lo más, acompañó como volante central a Esteban Pavez.

No obstante, esta situación no llama la atención de uno que conoce bien al King. Se trata de Claudio Borghi, ex DT de Colo Colo, que dirigió a Vidal cuando a éste le decían Celia. De hecho, asegura que nunca le habría cambiado de lugar.

Dichos de Claudio Borghi

Fue en el podcast de Picado TV, “A veces hablamos de fútbol”, donde el actual comentarista deportivo se refirió a la nueva posición de Arturo Vidal. Para el argentino, nunca debió existir un King tan arriba en la cancha.

“Vidal siempre debió jugar por ahí. Yo me remonto hace veinte años atrás. Yo dije, en ese entonces, ‘si este compadre juega de líbero, va a ser el mejor del mundo, por lejos’. Pero, por sus cualidades físicas y deportivas fue empleado más adelante”, subrayó el Bichi.

“Yo nunca lo hubiera sacado de ahí, hubiera sido un líbero extraordinario. Vidal tiene una carrera impresionante, pero no muchos tienen la capacidad de jugar de líbero y yo, en mis equipos, no me veo jugando sin uno“, cerró Borghi. ¿Hubiera sido realmente mejor la carrera del King en esa posición? Nunca lo sabremos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo rival de Colo Colo es, nada menos, que el puntero de la Liga de Primera 2025, Coquimbo Unido. Lo enfrentarán el domingo 19 de octubre, a las 18.00 horas, en el Sánchez Rumoroso.