Un triunfo gratificante. Colo Colo goleó a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, dejando el marcador del local en cuatro goles. Con eso, el cuadro albo le otorgó su primer gran triunfo a Fernando Ortiz, desde su llegada al banco de Macul.

El plus del triunfo viene con la posición utilizada por Arturo Vidal, quien hizo de volante central, un lugar inédito, prácticamente, con Almirón. Un pequeño triunfo para el nuevo DT de Colo Colo.

¿Este triunfo albo da para ilusionarse? Ya está muy avanzado el año y la temporada como para pensar que Colo Colo podrá tener chances en la Liga de Primera 2025. Pero, aún se pueden clasificar para copas internacionales, el principal objetivo del Cacique.

ver también Colo Colo confirma la suspensión de amistoso en el sur de Chile: “Nos llamó la atención”

¿Buen triunfo para Colo Colo?

Sin dudas es un envión anímico para Colo Colo. Ganar, aunque sea ante el colista, es una buena noticia, sobre todo cuando se hace de la forma en la que la lograron los dirigidos por Fernando Ortiz.

No obstante, algunos panelistas de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, no están de acuerdo con hablar de un “renacer albo”, ni tampoco con comenzar a alabar a Arturo Vidal por el partido que hizo.

Evidentemente, el más crítico es Johnny Herrera. El ex portero de la Universidad de Chile aseguró que le gustó el juego de Vidal, pero que, a la hora de evaluar a Colo Colo hay dificultades. Sobre todo, por la calidad del rival.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo goleó a Iquique | Photosport

Le bajan los humos a Colo Colo: “Iquique no es parámetro”

“Para mí, Iquique no es parámetro para decir si Colo Colo jugó bien o no“, partió diciendo Herrera, quien cree que los Dragones Celestes simplemente no hicieron nada ante el Cacique.

“Colo Colo jugó solo, como en la pobla, como en los campeonatos de los barrios, sin marca. Iquique no fue rival. No hay parámetro para calibrar lo que hizo“, enfatizó el panelista de TST, quien aplaudió levemente al King Vidal y su puesto de volante central.

Publicidad

Publicidad

“Vidal se fue para arriba y Ortiz le dijo que no se fuera tan arriba. Pero, todos lo queríamos ver ahí“, recalcó.