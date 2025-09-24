Parece no haber mucha expectativa, pero de seguro ya se empezará a formar la fiesta. El Mundial Sub-20 está a la vuelta de la esquina y nos toca ser anfitrión en esta oportunidad.

La Selección de Chile tendrá que sacar la cara y hacer valer la localía. Es por eso que los partidos ante Nueva Zelanda, Egipto y Japón se preparan con detalles y reflexivamente.

Sin embargo, hay una característica de la Selección Chilena que estaría siendo, por lo menos, debatible. Tiene que ver con la formación y es un ex jugador de La Roja el que la critica. Sobre todo, tras la ausencia de Damián Pizarro en el elenco nacional.

Eterna carencia: ¿Por qué jugar con un “9” de área?

Toby Vega lo tiene claro. Una de las falencias que ha mostrado la Selección Chilena ha sido tener que jugar con un centrodelantero de área, sin tener jugadores con esas cualidades. Con eso insistió en el último capítulo del Todos Somos Técnicos Podcast.

“¿Para qué se juega con tres arriba, si no tenemos ese jugador? Nos está pasando en la Selección. Le pasó a Gareca, a Berizzo, con Vargas, por ejemplo, que no es 9″, comentó el ex jugador, pidiendo que no le pase a Nicolás Córdova.

Rossel suele ser el 9 de Nicolás Córdova en la Sub-20 | Photosport

“Chile no tiene que jugar con tres arriba, porque no tiene 9. Todos nos quejamos de por qué copiamos este sistema de Europa, cuando allá los que juegan arriba cuestan 120 millones de dólares. Esa es la estupidez, querer copiar cuando no se tienen los jugadores. Nuestra Selección, el mejor sistema que tiene es con dos arriba. A eso hay que adaptarse”, cerró Marcelo Toby Vega.

¿Cuándo enfrenta Chile a Nueva Zelanda?

El duelo entre La Rojita y Nueva Zelanda es este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido por Chilevisión.

