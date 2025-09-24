Con el Mundial Sub-20 a la vuelta de la esquina, la Selección Chilena se prepara para tener el mejor debut posible. Será ante Nueva Zelanda, en un duelo que se advierte como el más accesible de todo el grupo.

Sin embargo, nunca es bueno confiarse. Sobre todo, sabiendo que los otros dos rivales bien pueden tener algo que decir contra La Roja. Egipto y Japón son, supuestamente, mayor amenaza, por lo que tendría que ser el elenco de Oceanía el que hace la mayor diferencia entre los tres.

Justamente, en el equipo de Nueva Zelanda hay un personaje que ha compartido, durante su carrera futbolística, con un chileno. Si bien ya colgó los botines, Chris Greenacre tiene un pasado marcado por un encuentro con un ex Colo Colo.

Se retiraba y un futuro albo empezaba

Tras una larga carrera en el fútbol inglés, Chris Greenacre le daba un giro total a su historia futbolística, partiendo a Nueva Zelanda. Era la oportunidad de probar algo nuevo, de estirar un poco más la profesión deportiva, esta vez en el Wellington Phoenix.

Allí jugó sus últimos partidos el actual DT de la Selección Sub-20 de Nueva Zelanda. Y, justamente, en aquel tiempo, empezaba su carreraMarco Rojas, el Kiwi, jugador que apenas tenía 18 años cuando se topó con Greenacre en el Wellington, por allá por 2009-2010.

Luego, el Kiwi Rojas jugó en Colo Colo. Fue durante las temporadas 2022 y 2023. Incluso, anotó el gol decisivo con el que el Cacique aseguró su corona en, precisamente, el 2022.

Fan del Leeds

Además, el técnico de la selección neozelandesa tiene otro nexo lejano con Chile. Es un declarado fan del Leeds United, equipo al que sigue fervorosamente, temporada tras temporada.

Así lo siguió cuando estuvo Marcelo Bielsa, quien sacó campeón del Championship al equipo, con un juego formidable y generando las alabanzas del actual DT del equipo oceánico.

¿Cuándo enfrenta Chile a Nueva Zelanda?

El duelo entre La Rojita y Nueva Zelanda es este sábado 27 de septiembre, a las 20.00 horas. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido por Chilevisión.