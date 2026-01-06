Fernando Cordero estuvo en la polémica el año pasado tras la entrevista que le hizo a Esteban Pavez, donde el volante de Colo Colo decía que la institución deportiva más grande es U. Católica.

Ahora el Chiqui entregó su visión sobre cuál es el equipo más grande del país, una discusión que se ha mantenido constantemente entre apasionados del Cacique, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Las palabras del ex futbolista e ídolo de U. Católica fueron emitidas en conversación con TNT Sports, en un contexto muy particular, a la salida del complejo del Sifup.

Fernando Cordero es parte del SIFUP

La respuesta del Chiqui Cordero

Cordero se sacó los pillos y entregó una definición que repartió protagonismo entre los tres grandes del fútbol chileno, sin establecer a uno solo como el mejor de todos.

“Como institución el equipo más grande por lejos es Católica, por títulos es Colo Colo y por hinchada es la U”, lanzó evitando casarse con una postura.

La declaración del ex lateral, identificado históricamente con Católica no pasará inadvertida y revivirá una discusión que parece no tener fin en el fútbol chileno, cuando se habla del más grande, no habrá respuesta que deje conforme a todos.

Cabe destacar que hoy el Chiqui se encuentra siendo parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, ejerciendo el cargo de tesorero.