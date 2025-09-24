Un gigantesco manto de incertidumbre existe de cara al duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por cuartos de final en Copa Sudamericana, principalmente por el papel que pueda tomar en esta definición la Conmebol.

Y si alguien tenías dudas al respecto, pues lo siguiente puede confirmar ciertas “sospechas”. La Unidad Disciplinaria del organismo, a través de su jueza única y vicepresidente Amarilis Belisario, informó de un total de seis castigos para el cuadro azul.

Todas las sanciones de Conmebol, provienen de múltiples infracciones que cometió la U en el duelo de ida por octavos de final ante Independiente del 13 de agosto, y que le traerán pérdidas económicas al club por más de $25 millones de pesos.

Conmebol tapa en castigos a la U por “culpa” de Independiente

Tres de estas sanciones hacen referencia a faltas al Manual de Clubes de Copa Sudamericana. El primero, por los reflectores del Estadio Nacional (artículo 4.2.4); el segundo, por no contar con un área mínima de asientos de “hospitalidad” (artículo 4.2.13).

El último castigo de esta tanda es por “la obligación de las entrevistas pospartido y cómo deben llevarse a cabo” (artículo 7.3.4.1). Por todos ellos, la Conmebol castiga a la U con el pago de multas por US$15 mil dólares.

Después, hay otra sanción a los azules por la “instalación y altura de los textiles a ubicar en los alambrados de separación entre la tribuna y campo de juego, en ningún caso podrán ser superior al 1.50 metros de alto” (artículo 23 literal h) del Reglamento de Seguridad) que consta de US$5 mil dólares más.

El último de los castigos de Conmebol a la U hace referencia a “utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter extradeportivo” (artículo 12.2 literal e) del Código Disciplinario). Otros US$5 mil dólares a pagar.

Además, le realizó al cuadro laico una “advertencia” por faltas a “las condiciones de los camarines” (artículo 4.3.3.1 del Manual de Clubes) y por faltas a “las plataformas y posiciones de las cámaras de la transmisión”.

¿Cuándo juegan los azules?

El encuentro de Universidad de Chile con Alianza Lima por los cuartos de final en Copa Sudamericana se jugará este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.