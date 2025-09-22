El más polémico de Sudamérica se lanza contra la Conmebol por culpa de la U: “Me enervan…”

Universidad de Chile tiene la primera opción para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras el empate 0-0 que sacó ante Alianza Lima en la ida de los cuartos.

Los azules definen en Coquimbo la serie y con cualquier victoria pondrán su nombre entre los cuatro mejores del certamen internacional.

Que la U se mantenga en disputa de la Sudamericana sigue generando polémica, debido a la clasificación por secretaría contra Independiente, tras los incidentes en Avellaneda.

José Luis Chilavert está enojado por la clasificación de la U

Uno de los mayores enemigos de la Conmebol es el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert, quien cada vez que puede se lanza contra el organismo con sede en Luque.

El mundialista analizó la decisión de la entidad sudamericana sobre los incidentes en Avellaneda y se lanzó contra el equipo chileno, porque dijo que no debería haber clasificado a cuartos de final.

José Luis Chilavert contra la U. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

“La sanción a Independiente fue injusta. Esas cosas me enervan totalmente, porque es injusto el castigo“, dijo el ex meta.

Luego, de su solución: “deberían haber jugado el partido a puertas cerradas y se termina. Al contrario, porque al equipo chileno tampoco lo sanciona”.

Universidad de Chile se concentra en la revancha con Alianza Lima, donde será local en Coquimbo sin la presencia de público en las tribunas.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Universidad de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.