Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Fichaje estelar de Alianza Lima tiene entre ceja y ceja a U. de Chile para la revancha: “Van a…”

Es una de las figuras de la reciente victoria de los Íntimos en la liga peruana y que mete miedo a los azules para la revancha de la Copa Sudamericana en Coquimbo.

Por Miguel Gutiérrez

Es uno de los recientes fichajes estelares de Alianza Lima, y ahora amenaza a U. de Chile para la revancha.
© Alianza Lima.Es uno de los recientes fichajes estelares de Alianza Lima, y ahora amenaza a U. de Chile para la revancha.

Alianza Lima mete más que cuco de cara a la revancha con U. de Chile por la Copa Sudamericana. Los Íntimos vencieron en la Liga 1 peruana a Comerciantes Unidos por un contundente 4-0.

Así, el cuadro de La Victoria llega con la moral más arriba del cielo de cara a la vuelta de los cuartos de final, que se jugará esta semana en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Es tal el ánimo que se vive en las huestes aliancistas que uno de sus fichajes estrella ya palpita el partido ante los azules, donde los tiene entre ceja y ceja con una potente amenaza.

Alianza Lima golea antes de la revancha contra U. de Chile en Copa Sudamericana

ver también

Alianza Lima golea antes de la revancha contra U. de Chile en Copa Sudamericana

La amenaza de fichaje estelar de Alianza Lima a U. de Chile

Tras la victoria de Alianza Lima por la décima fecha del clausura peruano, una de las figuras del equipo analizó lo que viene en la Sudamericana ante U. de Chile este jueves.

Fue cortado por Fernando Ortiz y ahora es refuerzo estrella de Alianza Lima para Copa Sudamericana

ver también

Fue cortado por Fernando Ortiz y ahora es refuerzo estrella de Alianza Lima para Copa Sudamericana

Fue así que Pedro Aquino, quien hace poco se sumó al club, comentó la victoria y en especial su regreso al gol, una de las amenazas para la vuelta de cuartos de final.

“Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta linda hinchada, y gracias a mis compañeros, ya que venimos haciendo las cosas bien”, dijo a la transmisión de la Liga 1 Max.

Publicidad

No solo fue su buen nivel, el también seleccionado peruano señala que lo hecho ante Comerciantes Unidos es lo que deben mostrar ante los azules en Coquimbo.

Pedro Aquino tiene entre ceja y ceja a Universidad de Chile para la revancha de la Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima/Instagram.

Pedro Aquino tiene entre ceja y ceja a Universidad de Chile para la revancha de la Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima/Instagram.

“Salimos a proponer. Si nosotros entramos con esa intensidad de la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados, el equipo entendió que si metemos esa intensidad, puede funcionar este Alianza”, agregó el jugador.

Publicidad
Alarma en la U: árbitro en revancha contra Alianza Lima ya saqueó a club chileno

ver también

Alarma en la U: árbitro en revancha contra Alianza Lima ya saqueó a club chileno

Finalmente, Pedro Aquino advierte con todo a Universidad de Chile para la revancha de la Copa Sudamericana. “Estamos preparados,vine a aportar mi granito de arena, el que jugará ese día, lo hará de la mejor manera. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte”, cerró.

Lee también
Las 10 máximas figuras que jugarán el Mundial Sub 20 de Chile 2025
Internacional

Las 10 máximas figuras que jugarán el Mundial Sub 20 de Chile 2025

En el US Open fueron 106 millones, este sería el premio de Tabilo en gira por China
Tenis

En el US Open fueron 106 millones, este sería el premio de Tabilo en gira por China

Lesión de Assadi dejó con el corazón en la mano a la U
U de Chile

Lesión de Assadi dejó con el corazón en la mano a la U

"Gracias, pero ya no es...": le responde a Alexis en la Roja
Selección Chilena

"Gracias, pero ya no es...": le responde a Alexis en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo