Alianza Lima mete más que cuco de cara a la revancha con U. de Chile por la Copa Sudamericana. Los Íntimos vencieron en la Liga 1 peruana a Comerciantes Unidos por un contundente 4-0.

Así, el cuadro de La Victoria llega con la moral más arriba del cielo de cara a la vuelta de los cuartos de final, que se jugará esta semana en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Es tal el ánimo que se vive en las huestes aliancistas que uno de sus fichajes estrella ya palpita el partido ante los azules, donde los tiene entre ceja y ceja con una potente amenaza.

La amenaza de fichaje estelar de Alianza Lima a U. de Chile

Tras la victoria de Alianza Lima por la décima fecha del clausura peruano, una de las figuras del equipo analizó lo que viene en la Sudamericana ante U. de Chile este jueves.

Fue así que Pedro Aquino, quien hace poco se sumó al club, comentó la victoria y en especial su regreso al gol, una de las amenazas para la vuelta de cuartos de final.

“Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta linda hinchada, y gracias a mis compañeros, ya que venimos haciendo las cosas bien”, dijo a la transmisión de la Liga 1 Max.

No solo fue su buen nivel, el también seleccionado peruano señala que lo hecho ante Comerciantes Unidos es lo que deben mostrar ante los azules en Coquimbo.

Pedro Aquino tiene entre ceja y ceja a Universidad de Chile para la revancha de la Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima/Instagram.

“Salimos a proponer. Si nosotros entramos con esa intensidad de la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados, el equipo entendió que si metemos esa intensidad, puede funcionar este Alianza”, agregó el jugador.

Finalmente, Pedro Aquino advierte con todo a Universidad de Chile para la revancha de la Copa Sudamericana. “Estamos preparados,vine a aportar mi granito de arena, el que jugará ese día, lo hará de la mejor manera. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte”, cerró.