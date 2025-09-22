Este jueves 25 de septiembre, U. de Chile y Alianza Lima se encuentran en la revancha de Copa Sudamericana. Y mientras los azules no vieron acción este fin de semana por el receso de las Fiestas Patrias, los limeños dieron un baile a Comerciantes Unidos en el fútbol peruano.

En la previa del viaje a Chile para disputar la vuelta de los cuartos de final del torneo internacional, este domingo 21 se disputó la fecha 10 del Torneo de Clausura de la Liga 1. Alianza presentó un equipo mixto frente a Comerciantes y terminó goleando por 4-0.

A los 33′, Pedro Aquino marcó el 1-0 para los aliancistas con un cabezazo después de un tiro de esquina. Más tarde, en el segundo tiempo, Kevin Quevedo (59′), Gaspar Gentile (75′) y Pablo Ceppelini (78′) ampliaron la ventaja para el elenco limeño, que ahora es 5° en la Liga 1.

La estrategia de Néstor Gorosito de mezclar suplentes y titulares en la previa de la revancha contra U. de Chile funcionó. “Salimos a proponer. Si nosotros entramos con esa intensidad en la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados. Estamos preparados”, destacó Pedro Aquino.

Se viene la revancha entre U. de Chile y Alianza Lima

Después del empate sin goles en la ida, U. de Chile y Alianza Lima se reencontrarán este jueves 25 de septiembre para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La vuelta se disputará en Coquimbo, porque el Estadio Nacional no está disponible ante el inicio del Mundial Sub 20. Será a estadio vacío producto de la sanción de Conmebol a U. de Chile después de los incidentes protagonizados por los azules contra Independiente en la fase anterior.