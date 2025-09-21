Es tendencia:
Alarma en la U: árbitro en revancha contra Alianza Lima ya saqueó a club chileno

Carlos Betancur fue elegido para el encuentro de este jueves y su cometido ya genera dudas en la Copa Sudamericana.

Por Felipe Pavez Farías

Árbitro colombiano será el encargado de la revancha entre la U y Alianza Lima
© PhotosportÁrbitro colombiano será el encargado de la revancha entre la U y Alianza Lima

Comenzó la cuenta regresiva para los partidos de vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Universidad de Chile será protagonista ante Alianza Lima y los azules buscarán en tierra nacional el avance a la siguiente ronda. 

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será el recinto encargado de recibir un duelo que marcará un antes y un después para los azules. Lo que ya genera suspicacias ya que Conmebol designó al arbitro Carlos Betancur como el encargado de impartir justicia el próximo jueves.

Lo llamativo fue que apenas se supo de la elección del colombiano, desde Perú empezaron a cuestionar la decisión de Conmebol. “No ha tenido buenas decisiones y ha perjudicado a un equipo sobre el otro”, detallaron sobre el cometido de Betancur. Sin embargo, pasaron por alto que también ha sido cuestionado al momento de dirigir a chilenos. 

El caso más connotado se registró en 2024 y también en Copa Sudamericana. El hecho se dio en abril, cuando tuvo que dirigir en Chile el duelo entre Coquimbo Unido y Racing Club. 

El colombiano anuló el golazo de Andrés Chávez por una supuesta mano en el control del delantero que por ese entonces vestía la camiseta del aurinegro. Para peor, el juez central revisó la jugada en el VAR y, pese a ello, igual canceló el tanto y benefició a los trasandinos. 

¿Cuándo se juega el U de Chile vs Alianza Lima?

La revancha por cuartos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputa este 25 de septiembre. El encuentro programado a las 21:30 horas y se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 

De momento la llave sigue 0-0, y si se mantiene la igualdad, se define al vencedor por tanda de penales. El ganador será próximo rival de Lanús o Fluminense. 

