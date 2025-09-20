Fue un cero a cero que no dejó contento a ninguno. Universidad de Chile igualó ante Alianza Lima en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, en Chile, tendrá que buscar la clasificación.

Eso sí, será un duro encuentro. No tan sólo por la gran calidad de la escuadra peruana, sino también por la alta exigencia generada en Perú, que le pasó la cuenta a uno de los jugadores disponibles para Gustavo Álvarez.

Si ya en el partido tuvo problemas, resulta que se tenía que evaluar la continuidad del capitán azul. Marcelo Díaz salió ante los incaicos y presentaba ciertas molestias físicas que parecía que lo alejarían de la titularidad en la vuelta, a jugarse en Coquimbo.

Malas noticias para la Universidad de Chile

Marcelo Díaz había sufrido serias molestias en Lima y estaban evaluando su progreso para ver si estaría en la vuelta. Sin embargo, según averiguó Emisora Bullanguera, las cosas no pintan bien para el Chelo.

Resulta que, tal como indicó el citado medio, Carepato habría sufrido un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo, lo que lo descartó definitivamente del partido en Coquimbo.

De esta forma, Gustavo Álvarez deberá resolver el puzzle en el mediocampo azul. Lo más seguro es que intente lo mismo que en la ida en Lima, cuando Sebastián Rodríguez ocupó la plaza del Chelo. Esto le da más toque en el medio, pero menos sacrificio atrás. Habrá que ver si eso resulta.

Marcelo Díaz no estará en la vuelta ante Alianza Lima | Photosport

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputó este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes, en Coquimbo, a las 21.30 horas. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.