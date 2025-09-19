No hubo festividad en la parcialidad azul tras el empate sin goles ante Alianza Lima. Pese a que la visita por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se veía complicada, Universidad de Chile pudo rescatar algo más que un punto, al contar con un jugador más por casi media hora.

Sin embargo, también pudo ser peor. Si este resultado se daba en la previa del encuentro, muchos lo firmaban, pese a que la vuelta se jugará en, prácticamente, cancha neutral, debido a que la Universidad de Chile tiene que cumplir con el castigo impuesto por la Conmebol de no recibir público, sumado al desarrollo del Mundial Sub 20.

En ese contexto, sí hay algo que celebrar. Se trata de la presencia, siempre importante, de Charles Aránguiz en el equipo laico. El Príncipe cumplió con una importante marca al vestirse de corto con la U en el pecho, en el duelo ante Alianza Lima.

Récord de Charles Aránguiz y agradecimientos

Se señalaba en la previa del encuentro ante el cuadro peruano, pero fue replicado por Charles Aránguiz el día después. El Príncipe fue resaltado por las cuentas de redes sociales de la U, debido a la cantidad de partidos que sumó en el Bulla.

“200 partidos con la camiseta del Romántico Viajero. Vamos por más, Charles querido“, señaló la publicación azul, resaltando la cantidad de duelos disputados por el Príncipe en la historia del club.

Además, el propio Aránguiz decidió replicar esta noticia. “Un orgullo cumplir 200 partidos con la camiseta de este maravilloso club“, escribió Charles en una historia de Instagram.

¿Cuál es el club por el que más ha jugado Charles Aránguiz?

Pese al logro establecido tras el partido con Alianza Lima, Charles Aránguiz ha jugado más veces por otro club, por el momento. Se trata del Bayer Leverkusen, equipo alemán por el que el Príncipe se vistió de corto en 214 ocasiones. ¿Lo pasará luciendo la casaca azul? Está por verse, pero todo indica que sí.