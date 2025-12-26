Universidad de Chile hará oficial a su nuevo entrenador en las próximas horas. Será Francisco Meneghini, que en Chile tiene pasos por La Calera, Audax, Everton y O’Higgins, por lo que el cuadro azul será su gran paso.

Nicolás Peric piensa que tiene una idea de fútbol muy buena, pero su forma de manejar un camarín deberá pulirla considerando que habrán pesos pesados a los que dirigir.

“Va a tener que bajarle dos cambios a su forma de ser, a sus reacciones. En la interna es difícil él”, señaló en Radio Pauta por lo que le tocará enfrentar con Marcelo Díaz, Aránguiz y Edu Vargas.

“¿Qué manejo tiene con jugadores de peso? ¿O lo tiene su cuerpo técnico? Porque tiene a (Federico) Martorell, que fue jugador de la U. Quiero entender el manejo de él”, indicó el ex meta de la selección chilena.

Meneghini tendrá la gran experiencia como DT al llegar a la U de Chile

Meneghini y la relación con los pesos pesados de la U

Agregó Peric que “yo sé quiénes son los líderes del equipo, sobre todo de este equipo, sé cómo se maneja uno y el otro (Charles y Díaz). Pero quiero saber qué clase de líder es él(Meneghini) para atender a jugadores de una jerarquía diferente”.

De hecho lo comparó con lo que pasó con Cristián Paulucci en Universidad Católica, cuando tras ser campeón en el elenco cruzado no logró repetir buenas actuaciones.

“No es lo mismo ser el tío buena onda, el que te palmotea, a ser el papá mala onda. Es lo que le pasó al DT de Católica, al pelado, a Cristián Paulucci”, indicó.

“Tras salir campeón, le tocó ser papá y no le resultó más. Se encontró con una realidad compleja, la transición no es fácil”, fue la advertencia a Meneghini.

