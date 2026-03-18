Con un técnico extraoficialmente elegido, la Universidad de Chile se aboca a lo que vendrá en la Copa de la Liga y, luego, en la Liga de Primera 2026. El cuadro laico es el que abre la nueva competencia y, para ello, ya cuenta con Fernando Gago como el DT que asumirá las tareas de la banca.

Sin embargo, el trayecto desde una Universidad de Chile que no funcionaba con Paqui Meneghini a la esperanza que siembra Fernando Gago, hay un recorrido importante. En él, la bisagra fue el partido en el que Jhon Valladares asumió el interinato, ante Coquimbo Unido.

Con todo eso en mente, Maximiliano Guerrero, uno de los jugadores que ha tenido un importante ascenso en su rendimiento. El extremo se refirió a lo que significó el paso de un DT a otro.

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Las diferencias de Paqui y Valladares

Maximiliano Guerrero se refirió al gran salto que significó para el rendimiento azul, el partido ante Coquimbo Unido. El triunfo fue un envión anímico para los jugadores del Bulla y para el jugador azul uno de los factores de esta subida fue el paso relampagueante de Jhon Valladares.

“Con el profe entrenamos bien, tenemos confianza. Sabemos que venía de las inferiores y nos conocía a más de alguno. Nos ha entregado herramientas para volver a la victoria y nos hemos entrenado al máximo como siempre“, analizó Guerrero, quien no cree, empero, que su antecesor lo haya hecho mal por las posiciones que dispuso como estrategia.

“Todos estamos preparados para jugar en cualquier posición. El profe Paqui nos preparaba para hacerlo bien, si bien no se dieron los resultados. Es pura casualidad que ahora se dio con el 4-3-3, porque nos preparamos siempre de lo mejor“, señaló Maxi Guerrero.

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Maxi Guerrero fue el héroe en Coquimbo | Photosport

En resumen…

Fernando Gago asumirá la banca azul para la Copa de la Liga y Primera 2026.

El técnico interino Jhon Valladares dirigió al equipo en el triunfo frente a Coquimbo Unido.

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El futbolista Maximiliano Guerrero destacó el cambio táctico al esquema 4-3-3 tras la salida de Meneghini.