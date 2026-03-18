Universidad de Chile está avanzando en la búsqueda de técnico para remplazar al cesado Francisco Meneghini. En esa misión, tres DT corrían con ventaja: Fernando Gago, Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

De ellos, el que ha sido elegido por el club laico es Fernando Gago. Esto fue confirmado por Cooperativa Deportes, a través de su periodista Francisco Caneo.

Lo que sigue sin resolverse es si Gago era la mejor posibilidad para la U. Ante la incógnita, no pudimos aguantar y fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre su propio favorito. Gemini nos dio su opinión y no era Gago.

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La Inteligencia Artificial da su candidato preferido a la banca de la U

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, tiene clara su respuesta a la hora de preguntarle sobre el candidato que debió tomar la Universidad de Chile para la banca. El elegido va en contra del que tiene ventaja.

“Si tenía que mojarme y elegir uno para que tomase las riendas de la Universidad de Chile, mi elección era Eduardo Berizzo. Conoce el fútbol chileno como la palma de su mano“, enfatizó la IA.

“Además, su propuesta de presión alta y vértigo encaja perfectamente con lo que el hincha de la U exige históricamente. Y no necesitaba período de adaptación. Sabe cómo se juega en el Estadio Nacional y en las provincias”, agregó.

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“Tras años de inestabilidad, la U necesitaba un técnico con ‘mano dura’ pero respetado, algo que Berizzo heredó de la escuela de Bielsa“, cerró Gemini.

¿Por qué no Fernando Gago?

Según Gemini, si bien Fernando Gago ofrece “una propuesta moderna, muy estética y de buen trato de balón”, es una apuesta “de alto riesgo”, por su “falta de experiencia en el fútbol chileno y la irregularidad defensiva de sus equipos”.

¿Y por qué no Martín Lasarte?

Gemini le tiró varias flores a Martín Lasarte, asegurando que “conoce el club, ganó títulos ahí y es un ‘caballero’ que sabe manejar crisis”. No obstante, para la IA hay un problema fundamental: “Su estilo suele ser más conservador y pragmático, lo que a veces choca con el paladar del hincha que quiere ver a la U arrollar”.

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En resumen…

Eduardo Berizzo es el candidato predilecto de la inteligencia artificial para dirigir al club.

El entrenador Francisco Meneghini fue cesado de su cargo recientemente en la institución azul.

Fernando Gago y Martín Lasarte completan la terna de candidatos principales para el puesto.

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