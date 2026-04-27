Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario 202 con triunfo por 1-0 frente a la Católica, duelo disputado en el Estadio Nacional. Y la victoria azul cruzó la cordillera y claro: no es menor tener a un entrenador como Fernando Gago en la banca azul.

Es que por nombre el DT ya le da otro aire a los azules. Gago jugó en Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield, además de ser mundialista con Argentina en Brasil 2014 y dirigir como DT a Racing Club y Boca Juniors. Generalmente la inversión en el fútbol paga, y sin ser tema de portada, la U de Pintita es mirada en el vecino país.

Tras la victoria azul del sábado, el popular diario Olé hizo eco del triunfo de la U, especialmente enfocados en la arenga del argentino a sus jugadores a poco de salir a la cancha.

“La arenga de Fernando Gago antes de ganar el clásico de Chile“, publicó Olé agregando que “el mensaje que dio el entrenador fue clave para obtener un triunfo en el encuentro, donde su equipo mostró autoridad y garra para imponerse por 1-0“.

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Gago y un efecto inmediato en la U para el clásico

Añadieron que “puertas adentro, antes de salir al césped, Fernando Gago bajó un fuerte mensaje para los futbolistas de Universidad de Chile. Y no cualquiera: uno de esos que tienen efecto inmediato. De hecho, su equipo se quedó con el clásico frente a Universidad Católica por 1-0 en el Estadio Nacional“.

En Argentina hicieron eco de Gago y el triunfo de la U contra la UC.

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El reconocido medio deportivo trasandino expuso que “la bajada del técnico no quedó solo en palabras. El equipo salió con esa energía y terminó inclinando la balanza gracias al tanto de Juan Martín Lucero, quien definió el clásico chileno”.

“Con esta victoria, Gago ya suma tres partidos ganados de los seis que dirigió en el conjunto trasandino. Con otros tres suma dos derrotas y un empate, lo que los deja sextos en la tabla de la Liga de Primera de Chile”, sentencian.

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La U de Gago vuelve a la acción este sábado 2 de mayo, desde las 15:00 horas, como visita contra Deportes La Serena, esta vez por la Copa de la Liga. En la U habrá un nuevo presidente tras la salida de Michael Clark y la junta de accionistas de este martes.

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