Universidad de Chile vive días tranquilos luego de quedarse con el clásico ante Universidad Católica. Fernando Gago encuentra paz para hacer su trabajo y ahora tiene otra noticia positiva.

Los Azules no lograban convencer del todo con el técnico argentino en la banca. Por esta razón, el duelo ante los Cruzados era clave en lo anímico y deportivo. El gol de Juan Martín Lucero les dio el 1-0 que los vuelve a meter en la pelea por el título.

Vuelve Vargas, festeja Gago

Uno de los principales problemas que tuvo Fernando Gago en su arribo a Universidad de Chile, fue la gran cantidad de lesionados que tenía el plantel. Desde su arribo, nunca ha podido contar con todas las alternativas a la hora de hacer la formación.

Para el último Clásico Universitario, Gago celebró el regreso de Charles Aránguiz a las canchas luego de casi dos meses. Claro que por otra parte, no pudo tener disponible a Eduardo Vargas. Juan Martín Lucero ya había vuelto hace algunas fechas.

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Ahora restaba saber en qué sigue la situación de Turboman, aunque Pintita recibe buenas noticias. De acuerdo a la información de Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, Vargas estará contra Deportes La Serena e irá a la banca.

“Lo más probable es que Eduardo Vargas también tenga una semana de recuperación y pueda estar dentro de los citados, lo que significaría que solo Octavio Rivero quedaría fuera“, explicó el periodista.

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Eduardo Vargas no estuvo ante la UC por lesión. Imagen: Photosport

De esta manera, solo el delantero uruguayo no estaría disponible frente a los Papayeros. Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada por la 4° fecha de la Copa de la Liga.

En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica con un gol de Juan Martín Lucero .

a Universidad Católica con un gol de . El delantero Eduardo Vargas regresaría a la citación para el partido contra Deportes La Serena .

regresaría a la citación para el partido contra . El encuentro será el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

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