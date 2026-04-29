Comenzó el mandato de Cecilia Pérez como la nueva presidenta de la concesionaria Azul Azul, que lidera las rienda de todo lo que pase con Universidad de Chile.

Por lo mismo, en su primera conferencia de prensa en el cargo, la ex vocera de gobierno tocó el tema del estadio para la U.

Algo que un ídolo de la institución le rebate, donde asegura que, en este momento, no es lo más importante que necesita el club para salir a flote definitivamente: Mariano Puyol.

Cecilia Pérez aseguró que no venderá humo con el estadio de la U. Foto: Diego Martin/Photosport

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Mariano Puyol le manda un recado a Cecilia Pérez como presidenta de la U

Mariano Puyol conversó con Redgol, donde inmediatamente aseguró que desconfiaba que Cecilia Pérez era hincha: “Bueno ahora la vamos a ver, es otra mano, pero yo no tenía idea que era de la U”.

Fue en una extensa conversación, donde el ex capitán azul y referente para los hinchas bullangueros, que le rayó la cancha con el proyecto de la nueva presidenta e la U.

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“El estadio lo veo difícil, aun teniendo la plata es difícil, pero hay que ver su gestión. Veremos qué planes tiene para el club”, detalló dejando en duda la capacidad de llevar adelante el sueño.

“Le tengo fe en el sentido de que es una persona que dice que es de la U, vamos a ver, yo solo espero lo mejor para la U, pero no solo en lo competitivo, también con el acercamiento que necesita el hincha con su equipo”, profundizó.