En las últimas horas, se conoció una grave denuncia de Alianza Lima en contra de la Universidad de Chile ante la Conmebol. En ella, el elenco peruano informó que, pese a la prohibición de los azules de contar con público visitante, existen varias publicaciones de hinchas universitarios que asistieron al Estadio Alejandro Villanueva haciéndose pasar por prensa.

“Dichas personas, identificadas, realizaron publicaciones a modo de provocación en el estadio (…) lo que podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y puesto en peligro al público en general”, denunciaron desde el club limeño.

No obstante, horas más tarde se supo que los azules no se quedaron tranquilos frente a la acusación de Alianza Lima y respondieron con una contra-denuncia ante la entidad sudamericana.

La grave denuncia de la U. de Chile contra Alianza Lima

De acuerdo con la información publicada por el medio Libero.pe y por el “abogado internacional”, Marcelo Bee Sellares, en sus redes sociales, el elenco universitario no se quedó de brazos cruzados ante la denuncia peruana y también presentó cargos contra Alianza Lima. Entre ellos, acusaron que aficionados del conjunto “grone” lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel de concentración de los chilenos en San Isidro, Lima.

Eso no es todo, ya que según el mismo abogado, los azules también denunciaron “cánticos discriminatorios” y la presencia de mensajes con frases insultantes hacia su institución azul.

“La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante Conmebol: banderas insultantes (‘la pe** de Sudamérica’, Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del Reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, discriminatorios (Art. 6, 15). #Sudamericana2025”, señaló el tweet del abogado argentino en su cuenta de X.

De esta forma, se repite en parte lo ocurrido en los octavos de final entre la U e Independiente por la Copa Sudamericana 2025, ya que la llave entre Alianza Lima y la U se disputa tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cuándo juega la U. de Chile vs. Alianza Lima por la vuelta?

La revancha entre la U y Alianza Lima (0-0) se juega este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

