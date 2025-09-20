La revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Alianza Lima vuelve a tomar color, esta vez por la designación del árbitro.

Luego del polémico desempeño del brasileño Ramón Abatti, quien fue protagonista de varias jugadas del encuentro que terminó sin goles en Lima, ahora la presión caerá sobre un colombiano.

Esto, porque Conmebol decidió designar jueces cafeteros para el compromiso del jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con el nombre de Carlos Betancur.

Por lo mismo, de inmediato se encendieron alarmas en Perú, de manera de meter presión al cometido del árbitro, donde ya lo catalogan como un polémico juez colombiano.

Los medios peruanos apuntan al juez colombiano.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Alianza Lima?

Este jueves de definirá el futuro de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, cuando reciba a Alianza Lima en Coquimbo, con el arbitraje de Carlos Betancur.

Fue el medio Libero de Perú quienes de inmediato encendieron la mecha con una nota contra el juez: “CONMEBOL designó a polémico árbitro para el U. de Chile vs Alianza Lima por la Copa Sudamericana”.

“No todo es felicidad, ya que el colombiano Betancur ha sido portada de diferentes portales de su país por sus polémicas decisiones al tomar las riendas de los encuentros de la Primera A”, explican en la nota.

En ese sentido, apuntan que “uno de los casos, según el diario El Tiempo de Colombia, se dio cuando Carlos Betancur ha dirigido duelos de Millonarios, La Equidad, Once Caldas, Junior, Independiente de Santa Fe, Deportivo Cali y América de Cali, en donde no ha tenido buenas decisiones y ha perjudicado a un equipo sobre el otro”.

Con este panorama ya han comenzado a meter presión con el cometido del árbitro colombiano el jueves en Coquimbo, donde la U también tendrá que ponerse alerta.